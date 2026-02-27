Miesasiakas halusi testata piiskaa.

Pornokaupan työntekijä raiskasi asiakkaan Helsingissä tammikuussa 2023.

Mies halusi ostaa liikkeestä piiskan ja pyysi pornokaupan työntekijää testaamaan piiskaa hänen pakaroihinsa.

Liikkeen takahuoneessa mies laski housunsa sovitusti alas, jolloin häntä lyötiin piiskalla paljaille pakaroille. Tämä jälkeen liikkeen työntekijä oli kuitenkin yllättäen alkanut hieromaan asiakkaan pakaroita ja sisäreisiä. Lisäksi hän oli ottanut miehen peniksen suuhunsa ja tehnyt hänelle muitakin seksuaalisia tekoja.

Asiakkaan mukaan tilanne pornokaupan takahuoneessa eteni nopeasti. Hän kertoi "jäätyneensä" tilanteessa, eikä tehnyt mitään, koska pelkäsi liikkeen työntekijän reaktiota. Mies joutui hakemaan ammattiapua tapahtuneen jälkeen.

Liikkeen työntekijä kiisti raiskaussyytteen oikeudessa. Hänen mukaansa asiakas oli suostunut sukupuoliyhteyteen vapaaehtoisesti.

Käräjäoikeus hylkäsi raiskaussyytteen. Oikeus perusteli asiaa sillä, ettei liikkeen työntekijä havainnut tai ymmärtänyt uhrin kielteistä tahtoa.

Uhri ja syyttäjä valittivat käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen.

Hovioikeuden mukaan uhri ei ollut sanallisesti tai käytöksellään ilmaissut haluaan osallistua sukupuoliyhteyteen vapaaehtoisesti.

Hovioikeus tuomitsi vuonna 1991 syntyneen miehen vuoden ja kymmenen kuukauden mittaisen ehdottomaan vankeuteen. Lisäksi hän joutuu maksamaan uhrille korvauksia 5 600 euroa.