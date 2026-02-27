Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut murhasta 29-vuotiaan miehen, joka puukotti nukkuvan äitinsä kuoliaaksi Huittisissa viime kesäkuussa.

Henkirikos tapahtui asunnossa, jossa mies asui vanhempiensa kanssa.

Käräjäoikeuden mukaan mies oli suunnitellut tekoa useita päiviä ja harjoitellut puukotusta tyynyn avulla. Henkirikos oli myös erityisen raaka ja julma.

– (Tuomittu) on kohdistanut väkivaltaa nukkuvaan ja jatkanut väkivallan tekoa, vaikka äiti on pudonnut sohvalta ja maannut maassa vatsallaan. Iskut ovat olleet voimakkaita ja iskujen määrä on ollut merkittävä, tuomiossa sanotaan.

Mies kiisti murhasyytteen, mutta myönsi toimineensa syytteessä kuvatulla tavalla. Oikeuden mukaan mies oli rikoksen tehdessään syyntakeeton eli hän ei ymmärtänyt tekoaan. Mies jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.