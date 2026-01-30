Paikalla olleet muut sukeltajat nostivat vedessä olleen sukeltajan pintaan ja antoivat hänelle ensiapua ensihoidon saapumiseen saakka.
Hätäkeskus sai perjantaina 30. tammikuuta noin kello 18.35 ilmoituksen sukellusonnettomuudesta Ojamon Kaivoslammella Lohjalla.
Paikalla olleet muut sukeltajat nostivat vedessä olleen sukeltajan pintaan ja antoivat hänelle ensiapua ensihoidon saapumiseen saakka. Sukeltaja kuoli elvytysyrityksistä huolimatta tapahtumapaikalla.
Sukeltamassa ollut ryhmä oli kokenut. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä ja tapahtumien kulkua.
Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta, ja asiaa tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä, joka on täysin salassa pidettävä.