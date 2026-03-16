Henkilöauto törmäsi koululaisia kuljettaneeseen pikkubussiin.
Laitilassa Nästientien risteyksessä tapahtui maanantaina iltapäivällä liikenneonnettomuus.
Poliisin mukaan koululaisia kyydinnyt pikkubussi oli tulossa Laitilan suunnasta ja kääntymässä Turuntieltä Nästintielle, kun henkilöauto törmäsi sen perään.
Koulukyydissä oli seitsemän lasta, joista kaikki selvisivät onnettomuudesta loukkaantumatta. Pikkubussin kuljettaja selvisi niin ikään onnettomuudesta ilman vahinkoja.
Henkilöauton kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Auton kyydissä ollut matkustaja kuljetettiin sairaalaan.
Tie onnettomuuspaikalla kulkee taas normaalisti. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.
Juttua päivitetty kello 16.35.