Omille teilleen lähtenyt etsitty vanhus kuoli.
Kalajoen keskustan tuntumassa sijaitsevasta palvelutalosta kadonnut vanhus kuoli, tiedottaa poliisi.
Poliisin mukaan viranomaiset saivat tammikuun 12. päivä alkuillasta ilmoituksen palvelustalon iäkkäästä asukkaasta, joka oli kadonnut.
Poliisi löysi kadonneen noin kolme tuntia myöhemmin Kalajoen keskustan tuntumasta pahoin kylmettyneenä. Mies kuoli myöhemmin samana päivänä.
Alustavien tietojen perusteella mies oli päässyt ulos palvelutalosta varauloskäynnin kautta.
Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyntutkintana.