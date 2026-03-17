Tampereen Kalkun liikenneonnettomuudessa kuolleen pojan äiti oli ollut huolissaan pojastaan ja lähti etsimään tätä Snapchat-videon perusteella.

Tampereen Kalkun syyskuussa 2024 tapahtunutta liikenneonnettomuutta käsitellään tällä hetkellä Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Autoa ajanutta, tekohetkellä 19-vuotiasta miestä, syytetään taposta ja kahdesta tapon yrityksestä.

Syyttäjä vaatii miehelle 9 vuoden vankeutta.

Kyydissä olleista kolmesta pojasta yksi kuoli ja kaksi muuta vammautui.

Tällaiseen kuntoon auto meni onnettomuudessa.Poliisi

Huolestunut äiti lähti etsimään poikaansa

Kuolleen pojan äiti kertoi poliisikuulusteluissa, että tapahtumapäivänä hänen poikansa oli lähtenyt ruokailun jälkeen kotoa pois.

Äiti alkoi huolestumaan, kun kello läheni määrättyä kotiintuloaikaa, eli iltakymmentä. Kellon ollessa jo 22.06 hän laittoi pojalleen viestiä, joka ei mennyt läpi. Sitten hän yritti soittaa, mutta numeroon ei saatu yhteyttä.

Äiti lähti etsimään poikaansa.

Ensin hän etsi poikaansa alueelta, jossa tämän tyttöystävä asui. Alueella oli poikaporukka heittämässä koripalloa. Pojat koripallokentällä tunsivat tämän pojan, ja he kertoivat Snapchatista, jossa poika oli paikantunut hetki sitten Kalkun K-Marketille.

Äiti sai myös poikansa tyttöystävän äidin kiinni, joka kertoi että poika oli kahden ystävänsä kanssa. Äidin mukaan pojat olivat tunteneet toisensa vasta noin 2 kuukauden ajan.

Äiti lähti ajamaan kohti Kalkun K-markettia, johon poika oli sosiaalisessa mediassa paikantunut.

– Totesin, että minulla ei ole muuta paikkaa mistä etsiä, joten lähdin ajamaan sinne päin, äiti kertoi kuulusteluissa.

Hän samalla saapui tietämättään onnettomuuspaikalle.

– Näin poliisit ja vilkkuvalot ja muut siellä. Siellä sitten se poliisi joka ohjasi liikennettä, kertoi minulle, että kaikki osalliset on viety sairaalaan.

Snapchat-video vain minuutteja ennen

Äiti ei ensin ajatellut, että hänen poikansa olisi onnettomuusauton kyydissä, ja hän lähti etsimään poikaansa muualta.

– Olin huolissani kun en (nimi) löytänyt ja sainkin siellä koripallokentällä olleilta pojilta soiton, että (pojan nimi) on tullut Snapchat-viesti, jossa sanottiin, että (poika) on ollut (toisen pojan) kyydissä ja sanonut, että tää vetää satasta.

Snapchat-viesti oli äidin arvelun mukaan lähetetty ihan minuutteja ennen tapahtumaa.

Äiti lähti sairaalaan etsimään poikaansa samalla, kun oli sairaalan ensiapuun yhteydessä puhelimitse.

– Saavuin sitten Acutan infotiskille ja kerroin, että poikani on varmaan ollut onnettomuudessa, että onko hänet tuotu tänne.

Lopulta poliisi ja pappi tulivat kertomaan äidille suru-uutisen.