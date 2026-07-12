Tammikuun ja toukokuun välisenä aikana Euroopassa raportoitiin 109 salmonellatapausta. Suomessa ainakin yksi niistä johti kuolemaan.
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) kertoo, että Suomessa ainakin yksi ihminen on kuollut salmonellaan kevään epidemian seurauksena.
Suomalainen idätettyjen siementen eli itujen tuottaja on epidemiologisesti liitetty Suomessa ilmenneisiin tapauksiin, ECDC kertoo.
Salmonellatapauksia raportoitiin kevään aikana kymmenestä eri Euroopan unioniin kuuluvasta maasta, ja tapauksia oli yhteensä 109. ECDC:n mukaan 18 ihmistä joutui salmonellan vuoksi sairaalahoitoon.
Kuolemantapauksia oli keskuksen mukaan kaksi, joista molemmat sijoittuivat Suomeen. Toisen kuoleman liittymistä kyseiseen epidemiaan ei ole kuitenkaan pystytty vahvistamaan.
Ruokaviraston huhtikuisen tiedotteen mukaan salmonella tarttuu tavallisimmin bakteeria kantavan ihmisen tai eläimen ulosteella saastuneiden elintarvikkeiden välityksellä.
Suomessa tapauksesta uutisoi ensin Ilta-Sanomat.