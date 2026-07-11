Venezuelan maanjäristyksen uhrimäärä nousee.
Venezuelan maanjäristyksessä kuolleiden määrä oli lauantaina noussut jo 4 333:een, kertoi kansalliskokouksen johtaja Jorge Rodriguez.
Kuolleista 315 oli vielä tunnistamatta.
Rodriguezin mukaan etsintäoperaatioita selvinneiden löytämiseksi jatketaan edelleen yhdessä tai kahdessa "epävarmassa" paikassa.
Ilman kotia on jäänyt noin 17 000 ihmistä. Rodriguezin mukaan katastrofista kärsineille aletaan jakaa asuntoja ensi viikolla.
Järistyksessä vaurioituneista 856 rakennuksesta 190 sortui joko kokonaan tai osittain.
Hallituksen laskelmien mukaan maassa tarvitaan nyt 25 000 uutta kotia. Viranomaiset ovat toistaiseksi kartoittaneet noin 40 tarkoitukseen sopivaa tonttia.