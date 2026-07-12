Suomesta viime aikoina nousseilta Euroopan huippupanimoilta viedään ykkösmarkkinointikeino, yrittäjä sanoo.
Verottajan uusi ohjeistus on katkeraa nieltävää pienpanimo-oluiden maahantuojalle ja kallista niiden kuluttajille.
Monien olutharrastajien suosimien, ulkomailta tuotujen ja keskimääräistä huomattavasti kalliimpien pienpanimo-oluiden hinta nousee 1–2 euroa.
Yks huikka -maahantuojan yrittäjä Erkki Hämeen mielestä hinnankorotus "tuntuu aika rajulta", kun aiemminkin yhtiön Suomeen tuomien oluiden kuluttajahinta pyöri jo valmiiksi noin 10–20 euron välillä.
– Mutta eipä se auta, Häme toteaa puhelimitse MTV Uutisille.
Verohallinnon päivitetyn ohjeistuksen mukaan niin sanottujen yhteistyöoluiden tekeminen vie kaikilta oluen teossa mukana olevilta panimoilta mahdollisuuden pienpanimoalennukseen.
Pienpanimoalennuksen menetys yhteistyöoluen myötä ei koske yksittäisiä oluita, vaan panimo menettää verottajan ohjeistuksen mukaan "oikeuden pienpanimoalennukseen koko kalenterivuodelta – ei ainoastaan yhteistyössä valmistetusta oluesta, vaan myös kaikesta muusta valmistetusta oluesta".
Mahdollinen pienpanimoalennus lasketaan tuotetun olutlitramäärän perusteella. Alkoholijuomaverosta voi saada alennusta portaittain 10–50 prosenttia, jos oluen kokonaistuotanto alittaa 10 miljoonaa litraa.