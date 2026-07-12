Näin verottaja ohjeistaa

Panimot A ja B tekevät yhteistyötä oluen valmistuksessa. Ne kehittävät oluen reseptin yhdessä, mutta oluen valmistus tapahtuu yksinomaan Panimo A:n tiloissa. Oluen valmistaja ja reseptin omistaja on Panimo A.

Valmis olut pakataan pakkaukseen, jossa näkyvät molempien panimoiden nimet ja logot. Panimo A ei maksa korvausta Panimo B:lle tämän nimen ja logon eli tavaramerkin käytöstä.

Vaikka tavaramerkin käytöstä ei makseta korvausta, tilanteessa on kuitenkin kyse lisenssivalmistuksesta.

Esimerkin mukaisessa tilanteessa on tärkeää huomioida, että: