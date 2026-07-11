Etelä-Suomessa jytisee nyt olan takaa.
Etelä-Suomessa on salamoinut lauantai-iltana voimakkaasti.
– Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle on tullut tämän illan aikana vajaat 300 salamaniskua, MTV:n meteorologi Mette Mannonen kertoo lauantai-iltana puoli kymmenen aikaan.
Osa ukkosista on yltänyt Porvoon tienoille asti.
Tällä hetkellä ukkosrintama liikkuu Mannosen mukaan etelärannikkoa pitkin länteen.
– Yön aikana osa ukkosista heikkenee, mutta huomenna voi jälleen ukkostaa laajemmallakin alueella, kuitenkin etelään ja lounaaseen painottuen, Mannonen sanoo.
Lukijan kuva Vantaalta lauantai-iltana. Ukkosrintama liikkuu tällä hetkellä länteen päin.Hysni Ymeri
Vahingontorjunta työllistää, lennot sekaisin
Ukkosmyräkkä on tuonut rajoituksia myös ilmatilaan.
Finavian mediapäivystyksestä kerrotaan STT:lle, että ukkosen vuoksi ilmatilan käytössä on rajoituksia.
Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuvien lentojen on arvioitu laskeutuvan myöhässä aikataulustaan, selviää Finavian verkkosivuilta. Myös lähtevät lennot ovat viivästyneet.
Myräkkä on aiheuttanut myös runsaasti vahingontorjuntatehtäviä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on käynnissä useita tehtäviä erityisesti Espoon alueella.