Suomi voitti Euroopan liigan toisessa finaalissa Hollannin erin 3–1 (25–15, 20–25, 25–18, 25–21) ja nappasi mestaruuden voitoin 2–0.
Suomi löi kaasun pohjaan avauserässä ja takoi taululle tylyt 25–15-lukemat.
Toinen erä meni isäntäjoukkue Hollannin nimiin, mutta se jäi oranssipaitojen ainoaksi. Suomi vei kaksi seuraavaakin erää ja pääsi juhlimaan Euroopan liigan mestaruutta.
Suomen tehotykki oli Luka Marttila, joka iski 22 pistettä.
Voiton myötä Suomi nappasi itselleen 100 000 euron palkintopotin.