78-vuotiaan entisen ministerin murhasta kiinni otettu mies on vapautettu. Oikea tekijä on yhä vapaalla jalalla.

26-vuotias mies, joka pidätettiin epäiltynä Britannian entisen ministerin Ann Widdecomben murhasta, on vapautettu eikä hän ole enää osa tutkintaa, poliisi ilmoitti lauantaina.

– Ensisijainen tavoitteemme on edelleen selvittää tekijät ja varmistaa, että kaikki käytettävissä oleva todistusaineisto tutkitaan perusteellisesti, apulaispoliisipäällikkö Matt Longman sanoi Devonin ja Cornwallin poliisin julkaisemassa tiedotteessa.

– Murhatutkintamme on vasta alkuvaiheessa, mutta etenee vauhdikkaasti. Käytämme kaikkia tarvittavia resursseja selvittääksemme tarkalleen, mitä on tapahtunut.

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Ensihoitajat hälyttivät poliisin

Ensihoitohenkilöstö hälytti poliisin Widdecomben kotiin Englannin lounaisosan maaseudulla sijaitsevaan Haytorin kylään torstaina. Poliisin mukaan hänet löydettiin kuolleena vakavia vammoja saaneena.

Poliisi julkisti eilen iltapäivällä lausunnon, jossa kertoivat aloittaneensa kuolemasta murhatutkinnan. He myös kertoivat etsivänsä valkoihoista miestä teosta epäiltynä.

Poliisitutkinta jatkuu Haytorin kylässä Ann Widdecomben kotona. Widdecombe, 78, löydettiin kotoaan kuolleena kehossaan väkivallan jälkiä.AOP

Poliisin mukaan toistaiseksi ei ole viitteitä, että kyseessä olisi terroriteko tai poliittisesti motivoitunut rikos.

78-vuotias Widdecombe tunnettiin yhteiskunnallisesti konservatiivisista näkemyksistään. Hän toimi ensin nuorempana ministerinä konservatiivipääministeri John Majorin hallituksessa vuosina 1992–1997 ja myöhemmin maahanmuutto- ja oikeusasioiden tiedottajana populistisessa Reform UK -puolueessa.