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Mikäli töitä ei meinaa löytyä, Leppänen on suunnitellut muuttavansa ulkomaille. Hän kertoo, että opiskelijana on tiukkaa varsinkin Helsingissä.

Suomen Pankki toteaakin työllisyystilanteen jatkuvan vaikeana ja sen kohenevan hitaasti talouskasvun jatkuessa. Työttömyysaste laskee ennusteen mukaan 9,0 prosenttiin vuonna 2028.

– Ylipäätään työpaikat ovat kortilla. Tätä on jatkunut niin pitkään, että on vaikeaa uskoa, että yhden vuoden vähän parempi taloustilanne muuttaisi tätä merkittävästi.

– En usko, että se paranee ainakaan noin nopealla aikataululla. Ehkä viiden vuoden päästä se voisi näkyä esimerkiksi parempana työllisyystilanteena.

Talouskasvua jouduttavat ensisijaisesti viennin ja yritysten investointien kasvu, ennusteessa todetaan . Myös yksityinen kulutus on alkanut kasvaa, ja sen odotetaan vahvistuvan tulevina vuosina.

Suomen Pankki ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 0,7 prosenttia ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,2 prosenttiin sekä vuonna 2028 1,4 prosenttiin.

Suomen Pankin mukaan Suomen talous on käännekohdassa, ja se odottaa talouden kasvavan tulevina vuosina. Näin kansalaiset arvoivat talouskasvun näkyvän taloudessaan.

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Ekdahl toivoo, että palkasta jäisi jatkossa enemmän rahaa "pörssiin".

– Kyllähän se ruokkii itseään, että kun ihmisellä on enemmän rahaa käytössä, sitä käytetään enemmän.

Ennusteen mukaan inflaatio hidastuu ensi vuonna 1,6 prosenttiin, ja vuonna 2028 se on 1,8 prosenttia.

– Pikkusen näyttää paremmalta, kun olemme saaneet isoja tilauksia ja on isoja teknologiainvestointeja. Luulen, että se antaa vähän potkua meidän taloustilanteeseemme.

Suomen Pankki kertoo yksityisen kulutuksen kasvavan, ja se odottaa kasvun vahvistuvan myös tulevina vuosina. Myös Vekki kertoo löysäävänsä kukkaronsa nyörejä.

– Minulla on tietysti hyvä tilanne, kun olen ollut vähän aikaa eläkkeellä. Olemme lähdössä matkustamaan. Toivottavasti ei tule ongelmia lentojen kanssa.