Suomen Pankin mukaan Suomen talous on käännekohdassa, ja se odottaa talouden kasvavan tulevina vuosina. Näin kansalaiset arvoivat talouskasvun näkyvän taloudessaan.
Suomen Pankki ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 0,7 prosenttia ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,2 prosenttiin sekä vuonna 2028 1,4 prosenttiin.
Talouskasvua jouduttavat ensisijaisesti viennin ja yritysten investointien kasvu, ennusteessa todetaan. Myös yksityinen kulutus on alkanut kasvaa, ja sen odotetaan vahvistuvan tulevina vuosina.
Parikymppinen Lotta Leppänen sanoo, ettei tieto Suomen talouden kasvusta suoranaisesti lisää luottamusta oman talouden paranemiseen.
– En usko, että se paranee ainakaan noin nopealla aikataululla. Ehkä viiden vuoden päästä se voisi näkyä esimerkiksi parempana työllisyystilanteena.
Leppänen kertoo opiskelevansa valtiotieteitä.
– Ylipäätään työpaikat ovat kortilla. Tätä on jatkunut niin pitkään, että on vaikeaa uskoa, että yhden vuoden vähän parempi taloustilanne muuttaisi tätä merkittävästi.
Suomen Pankki toteaakin työllisyystilanteen jatkuvan vaikeana ja sen kohenevan hitaasti talouskasvun jatkuessa. Työttömyysaste laskee ennusteen mukaan 9,0 prosenttiin vuonna 2028.
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Mikäli töitä ei meinaa löytyä, Leppänen on suunnitellut muuttavansa ulkomaille. Hän kertoo, että opiskelijana on tiukkaa varsinkin Helsingissä.
– Kaikki menee mitä tulee.