Yhdysvaltain asevoimat kertoo aloittaneensa uudet iskut Irania vastaan sunnuntain vastaisena yönä.
Asevoimien mukaan iskujen perusteena on Iranin tekemä isku Hormuzinsalmella kulkeneeseen laivaan.
Tämä on jo kolmas kerta tällä viikolla, kun Yhdysvallat iskee Iraniin.
Iranin vallankumouskaarti kertoi aiemmin tulittaneensa alusta, joka oli kulkenut luvatonta reittiä Hormuzinsalmella. Tämän jälkeen kaarti kertoi sulkevansa salmen liikenteeltä.
Yhdysvallat sanoo, että Iran iski Kyproksen lipun alla kulkevaan laivaan. Yhdysvaltojen mukaan laivalla syttyi tulipalo ja yksi miehistön jäsen on kateissa.
Miehistö jätti aluksen
Miehistö on jättänyt iskun kohteeksi joutuneen aluksen Hormuzinsalmella, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO.
UKMTO:n mukaan miehistö on lähtenyt vaurioituneesta aluksesta pelastusveneellä.