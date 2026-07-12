Lotossa löytyi lauantaina yksi täysosuma.
Loton arvonnasta löytyi kierroksella 28/2026 yksi täysosuma.
Seitsemän oikeaa numeroa sisältänyt rivi osui nettipelaajalle Riihimäelle.
– Suuret onnittelut tuoreelle lottomiljonäärille! Toivotan voittajan lämpimästi tervetulleeksi perinteisille voittokahveille tänne Veikkauksen pääkonttorille Miljonäärisalonkiin, Veikkauksen viestintäpäällikkö Eine Alho sanoo tiedotteessa.
Kierroksen oikea rivi on 3, 7, 14, 27, 30, 32, 37 sekä lisänumero 13. Plusnumeroksi arvottiin 5.