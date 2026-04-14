Punalapputuotteiden suosio on kasvussa, kertoo K-ryhmä.
Hävikkiuhan alla olevat alennetut tuotteet eli niin sanotut punalapputuotteet ovat olleet suosittuja kaupoissa jo vuosien ajan.
Suosio on jopa niin suurta, että innokkaimmat asiakkaat ovat keksineet hieman kyseenalaisia keinoja saatavuuden varmistamiseen.
MTV Uutiset kertoi marraskuussa 2025 salolaisen S-marketin ratkaisusta luopua kokonaan paistopisteen 60 prosentin ilta-alennuksesta. Alennuskäytännölle pantiin stoppi asiakkaiden käytöksen vuoksi.
– Siellä rupesivat jo kuuden aikaan ihmiset lappaamaan ostoskärryihin juuri paistettua paistopistetavaraa, jotta saisivat sitten pari tuntia myöhemmin ne 60 prosentin alella, Salon seudun S-marketien ja Sale-myymälöiden ryhmäpäälikkö Juha Roos kertoi MTV Uutisille.
Suosio kasvanut merkittävästi
Nyt K-ryhmä kertoo tiedotteessaan punalapputuotteiden suosion kasvaneen viime vuosien aikana merkittävästi.
Vuonna 2025 punalaputettuja tuotteita myytiin K-ruokakaupoissa yli 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.