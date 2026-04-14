Vuonna 2025 punalaputettuja tuotteita myytiin K-ruokakaupoissa yli 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.

Nyt K-ryhmä kertoo tiedotteessaan punalapputuotteiden suosion kasvaneen viime vuosien aikana merkittävästi.

– Siellä rupesivat jo kuuden aikaan ihmiset lappaamaan ostoskärryihin juuri paistettua paistopistetavaraa, jotta saisivat sitten pari tuntia myöhemmin ne 60 prosentin alella, Salon seudun S-marketien ja Sale-myymälöiden ryhmäpäälikkö Juha Roos kertoi MTV Uutisille.

Hävikkiuhan alla olevat alennetut tuotteet eli niin sanotut punalapputuotteet ovat olleet suosittuja kaupoissa jo vuosien ajan.

– Viime vuonna punalaputettuina ostoskoreihin päätyi usein valmisruokaa ja leipää, K-ryhmältä paljastetaan.

Kauppaketjun tekemän kyselytutkimuksen mukaan punalaputettuja tuotteita ostavista 74 prosenttia tarttuu niihin, kun sopiva tuote osuu kohdalle. Sen sijaan 17 prosenttia etsii niitä aktiivisesti lähes jokaisella kauppareissulla ja 9 prosenttia menee kauppaan varta vasten ostamaan niitä.

Näin tuotteiden menekkiä ennustetaan

Ideaalitilanne olisi, että kaupoista ei pääsisi syntymään yhtään hävikkiä.

Tämän varmistamiseksi valikoiman ja tilausten suunnittelussa hyödynnetään tarkkaa ennusteperäistä tarvesuunnittelua.

Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske n mukaan ennusteet perustuvat toteutuneisiin myynteihin, mutta myös trendeihin, kampanjoihin ja sesonkeihin.

– Säälläkin on vaikutusta, ja sääherkimpien tavararyhmien ennusteita ohjataan aina viimeisimmän aluekohtaisen sääennusteen perusteella. Jos esimerkiksi vapuksi on luvassa lämpimiä kelejä, näkyy se muun muassa jäätelöiden ja grillattavien tuotteiden ennusteissa.