Vaarallisesta toukkalajista on tehty havaintoja yhä lähempänä Suomea.
Terveydelle haitallinen toukkalaji leviää tänä kesänä tehtyjen havaintojen perusteella yhä pohjoisemmas, uutisoivat muun muassa tanskalainen Danmarks Radio ja ruotsalainen Dagens Nyheter.
Suomessa aiheesta ovat kertoneet aiemmin esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat.
"Helvetintoukaksikin" kutsutun tammikulkurinirkon (thaumetopoea processionea) poltinkarvojen kanssa kosketuksiin joutuminen aiheuttaa HS:n haastatteleman asiantuntijan mukaan tyypillisimmillään kutiavaa ihottumaa, pahimmillaan hengenvaarallista anafylaksiaa.
Saksassa ihmisiä on joutunut muutama vuosi takaperin silmäleikkauksiin sarveiskalvoihin juuttuneiden poltinkarvojen takia.