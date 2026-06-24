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Näin asiantuntijat selittävät synkkiä työttömyyslukuja

Kuvassa ekonomistit Petri Malinen, Juhana Brotherus ja Jukka Appelqvist.

Kuvassa ekonomistit Petri Malinen, Juhana Brotherus ja Jukka Appelqvist.

Suomen talouden kasvulukuja ovat toistaiseksi piristäneet tavaravienti ja investoinnit, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti .

– Yritysten ja kuluttajien tulevaisuudenuskoa rapauttaa epäselvänä jatkuva tilanne Lähi-idässä. Niin kauan, kun varustamot epäröivät käyttää maailmankaupan kannalta tärkeää Hormuzinsalmea, energian hinta pysyy korkeana. Tämä hidastaa talouskasvua Suomessa ja viivästyttää työmarkkinoiden käännettä, Malinen kertoo tiedotteessa.

– Työmarkkinoiden reagoidessa talouden käänteisiin viiveellä, odotettavissa voi lähikuukausina olla vielä nykyistä heikompia lukuja, Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen sanoo.

Yhtenä syynä tilanteeseen on se, että orastava talouskasvu ei näy vielä työllisyydessä. Työttömien määrän väheneminen edellyttää talouskasvun jatkuvan jonkin aikaa.

Suomen työmarkkinoilla oli 15–74-vuotiaita työttömiä toukokuussa yhteensä 376 000, mikä on Tilastokeskuksen mukaan suurin määrä vuoden 1998 jälkeen.

Tilastokeskus julkisti tänään toukokuun työllisyystilastot, joissa oli työttömiä 68 000 enemmän viime toukokuuhun verrattuna.

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– Molemmat ovat tärkeitä, mutta toimialoina ne eivät ole erityisen työvoimavaltaisia. Työllisyyskehityksen suuntaa määrittävät kotimaisen kysynnän varassa olevat palvelualat ja rakentaminen, jotka eivät toistaiseksi ole olleet samanlaisessa nosteessa, Appelqvist jatkaa.

Nuorille vaikea tilanne

Erityisesti nuoret kärsivät tilanteesta, jossa myös kesätyöpaikkoja on vähennetty. Ensimmäisen työpaikan saaminen auttaa nuorta usein eteenpäin elämässä, mutta nyt sen ensimmäisen työn saaminen on monille vaikeata.

– Nyt kriittistä onkin, että suhdannetyöttömyys ei pääse kovettumaan rakennetyöttömyydeksi. Hauraus näkyy myös nuorissa, tuoreen kyselymme mukaan joka kolmas jää tänä kesänä ilman kesätyötä.