Tilastokeskus julkisti tänään toukokuun työllisyystilastot, joissa oli työttömiä 68 000 enemmän viime toukokuuhun verrattuna.
Suomen työmarkkinoilla oli 15–74-vuotiaita työttömiä toukokuussa yhteensä 376 000, mikä on Tilastokeskuksen mukaan suurin määrä vuoden 1998 jälkeen.
Yhtenä syynä tilanteeseen on se, että orastava talouskasvu ei näy vielä työllisyydessä. Työttömien määrän väheneminen edellyttää talouskasvun jatkuvan jonkin aikaa.
– Työmarkkinoiden reagoidessa talouden käänteisiin viiveellä, odotettavissa voi lähikuukausina olla vielä nykyistä heikompia lukuja, Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen sanoo.
Taustalla vaikuttaa myös pitkään jatkunut epävarmuus energian hinnoista maailmalla.
– Yritysten ja kuluttajien tulevaisuudenuskoa rapauttaa epäselvänä jatkuva tilanne Lähi-idässä. Niin kauan, kun varustamot epäröivät käyttää maailmankaupan kannalta tärkeää Hormuzinsalmea, energian hinta pysyy korkeana. Tämä hidastaa talouskasvua Suomessa ja viivästyttää työmarkkinoiden käännettä, Malinen kertoo tiedotteessa.
Työllisyyden uskotaan kuitenkin lähtevän kasvuun, kunhan talouskasvu Suomessa jatkuu. Avoimien työpaikkojen määrä on mahdollisesti kääntynyt jo kasvuun.
Toistaiseksi pulmana on se, että kasvua on aloilla, joilla on vain osa työvoimasta.
Suomen talouden kasvulukuja ovat toistaiseksi piristäneet tavaravienti ja investoinnit, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti .