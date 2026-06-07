



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Hallituksen päätökset ovat lisänneet lapsiköyhyyttä | MTV Uutiset

RKP:n Sandra Bergqvist lapsiköyhyydestä: Hallituksen päätökset eivät ole menneet ihan putkeen 5:04 RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist ja puheenjohtaja Anders Adlercreutz kommentoivat lapsiköyhyyden kasvua. Julkaistu 45 minuuttia sitten Antonia Berg antonia.berg@mtv.fi RKP:n uudelleenvalittu varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist kritisoi hallituksen tekemiä vaikutusarviointeja liian heikoiksi RKP:n puoluekokouksessa sunnuntaina. Lapsiköyhyys on kasvanut, ainakin osittain hallituksen tekemien päätösten seurauksena. Sandra Bergqvistin mukaan 140 000 lasta elää köyhyydessä tämän päivän Suomessa. – Vaikutusarviot, joita olemme tehneet, eivät välttämättä ole olleet riittäviä. Pitäisi myös muistaa, että kun on tehnyt paljon pieniä asioita, yhdessä vaikutukset ovat aika isoja, toteaa Bergqvist. Hän myöntää, että puutteita arvioinnissa on, koska ei ole olemassa minkäänlaista kokonaisarviota siitä, miten hallituksen toimet ovat vaikuttaneet esimerkiksi lapsiköyhyyteen. – Minun mielestäni on rehellistä sanoa, että tässä olemme tehneet sellaisia asioita, jotka ovat vaikuttaneet lapsiin ja nuoriin. – Tämän takia tarvitsemme paremmat vaikutusarvioinnit, jotta pystymme tekemään oikeita päätöksiä ja näkemään kokonaisuutta. On myös tärkeää, että puhumme sellaisista asioista, jotka eivät välttämättä ole menneet ihan putkeen, muistuttaa Bergqvist. RKP:n puheenjohtaja Ander Adlercreutz muistuttaa, että lapsiköyhyyden lisääminen ei yksin johdu hallituksen päätöksisistä. Haastavan taloustilanne on hänen mukaansa myös iso tekijä. – Monia pieniä päätöksiä voi varmaan kritisoida, mutta kannattaa ehkä myös lukea talouspolitiikan arviointineuvoston analyysit, joissa todetaan, että hallituksen talouspolitiikka on ollut varsin oikea-aikaista ja oikein mitoitettua. Etenkin sopeutukset ovat olleet heidän näkemyksensä mukaan välttämättömiä, sanoo Adlercreutz. Adlercreutz uskoo, että myös oppositio tulee olemaan kiitollinen hallituksen tekemistä työllisyystoimista tulevaisuudessa.

– Olen täysin varma, että myös oppositiossa olevat puolueet muutaman vuoden viiveellä, vähintäänkin tulevat olemaan äärimmäisen kiitollisia, vaikka niistä työllisyystoimista, joita me olemme tehneet.

Päätöksiä tehdään kiireellä

Bergqvist arvioi, että liiallinen kiire on myös vaikuttanut heikkoihin arviointeihin.

– Sanoisin, että aika monet päätökset tänä päivänä joudumme tekemään hyvin kiireisellä aikataululla. Se on yksi haastava asia tietysti. Mutta kun olemme nähneet, että lapsiperheköyhyys ja lapsiköyhyys ovat lisääntyneet, niin totta kai se on rehellistä myöntää, että tässä olemme menneet väärän suuntaan.

Bergqvistin mukaan lapsilisiä pitäisi kohdentaa paremmin ja kerhotoimintaa lisätä koulupäivien päätteeksi, jotta kaikilla olisi varaa harrastuksiin.

– Paras lääke tässä ja nyt olisi se, että talous kasvaisi. Olemme nähneet piristyksiä ja toivottavasti tämä jatkuu, koska se on myös paras lääke siihen, että voidaan poistaa lapsiköyhyys Suomesta, sanoo Bergqvist.

Mutta ette peruisi mitään päätöksiä?

– Tässä ei olla nyt linjaamassa perumisista. Nähdään haaste ja ongelma. Suhtaudumme siihen vakavasti. Ymmärrämme monen perheen ahdingon ja työttömyys tuo ahdinkoa. Siksi tietenkin työllisyyden kohdentaminen on tässä keskeinen fokuksemme, kiteyttää Adlercreutz.