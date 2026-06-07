RKP:n uudelleenvalittu varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist kritisoi hallituksen tekemiä vaikutusarviointeja liian heikoiksi RKP:n puoluekokouksessa sunnuntaina.
Lapsiköyhyys on kasvanut, ainakin osittain hallituksen tekemien päätösten seurauksena. Sandra Bergqvistin mukaan 140 000 lasta elää köyhyydessä tämän päivän Suomessa.
– Vaikutusarviot, joita olemme tehneet, eivät välttämättä ole olleet riittäviä. Pitäisi myös muistaa, että kun on tehnyt paljon pieniä asioita, yhdessä vaikutukset ovat aika isoja, toteaa Bergqvist.
Hän myöntää, että puutteita arvioinnissa on, koska ei ole olemassa minkäänlaista kokonaisarviota siitä, miten hallituksen toimet ovat vaikuttaneet esimerkiksi lapsiköyhyyteen.
– Minun mielestäni on rehellistä sanoa, että tässä olemme tehneet sellaisia asioita, jotka ovat vaikuttaneet lapsiin ja nuoriin.
– Tämän takia tarvitsemme paremmat vaikutusarvioinnit, jotta pystymme tekemään oikeita päätöksiä ja näkemään kokonaisuutta. On myös tärkeää, että puhumme sellaisista asioista, jotka eivät välttämättä ole menneet ihan putkeen, muistuttaa Bergqvist.
RKP:n puheenjohtaja Ander Adlercreutz muistuttaa, että lapsiköyhyyden lisääminen ei yksin johdu hallituksen päätöksisistä. Haastavan taloustilanne on hänen mukaansa myös iso tekijä.
– Monia pieniä päätöksiä voi varmaan kritisoida, mutta kannattaa ehkä myös lukea talouspolitiikan arviointineuvoston analyysit, joissa todetaan, että hallituksen talouspolitiikka on ollut varsin oikea-aikaista ja oikein mitoitettua. Etenkin sopeutukset ovat olleet heidän näkemyksensä mukaan välttämättömiä, sanoo Adlercreutz.
Adlercreutz uskoo, että myös oppositio tulee olemaan kiitollinen hallituksen tekemistä työllisyystoimista tulevaisuudessa.