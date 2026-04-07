Eniten talouttaan joutuvat sopeuttamaan 25–34-vuotiaat nuoret aikuiset, kertoo työttömyyskassa YTK:n laaja kyselytutkimus.

Moni suomalainen näkee nyt taloustilanteen epävarmuuden konkreettisesti omassa arjessaan.

Työikäisistä 48 prosenttia kokee taloudellisen tilanteensa heikentyneen hieman tai merkittävästi viiimeisin 12 kuukauden aikana.

Asia käy ilmi työttömyyskassa YTK:n jäsenilleen toteuttamasta verkkokyselystä, johon vastasi maaliskuun aikana noin 13 500 kassan jäsentä.

Vastaajista vain 16 prosenttia katsoi taloutensa parantuneen vähintään hieman.

"V ähän nippastu pois"

Kävimme kysymässä suomalaisilta, miten Suomen heikko taloustilanne näkyy omissa kulutustottumuksissa.

– Ruoka on kallista, ja kun on perhettä ja lapsia, niin kyllähän se valitettavasti näkyy. Ei nyt ihan mitä tahansa pysty ostamaan silmät kiinni, Pekka Hyvärinen sanoo.

– Ehkä ei nyt ihan sisäfilettä joka päivä syödä, eli sieltä on vähän nippastu pois.

Myös Ilkka Saloranta sanoo tekevänsä harkiten ostoksia.

– Seuraamme tarjouksia ja menemme niiden perässä, Saloranta kertoo.

– Kyllä me harkiten tehdään kaikkea. Pitää miettiä pitkälle, ja pidämme mielellämme ehkä vähän tavallista isompaa puskuria, jotta jos jotain tapahtuu, olemme turvassa.

Myös Daniah Al-Khalidi sanoo jättävänsä jotain tuotteita kaupan hyllylle.