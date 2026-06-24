2000-luvun työttömyysennätys on saavutettu.
Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus.
Työttömiä 15–74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998.
Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa 75,2 prosenttia.
Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus.
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Nuorisotyöttömyys nousee toukokuussa
Tuoreimpiin työttömyyslukuihin vaikuttanee myös vuodenaika.
– Vuoden korkeimmat työttömyysluvut mitataan työvoimatutkimuksessa tyypillisesti juuri toukokuussa, kun opiskelijat ja vastavalmistuneet ryhtyvät työnhakuun, Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikka kertoo.
Moni nuori hakee joko kesätöitä tai mahdollisesti ensimmäistä valmistumisen jälkeistä työpaikkaansa jo valmiiksi erittäin kilpailluilla työmarkkinoilla.
– Tämä näkyy etenkin nuorisotyöttömyyden kasvuna, Viinikka lisää.
15–24-vuotiaita työttömiä oli toukokuussa noin 44 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Noin kaksi kolmasosaa työttömien määrän vuosikasvusta tuli tästä ikäryhmästä.