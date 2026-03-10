Yritystä epäillään nikotiinipussien tuonnista Suomeen ilman tupakkaveron maksamista.
Tullin mukaan Itä- ja Etelä-Suomessa toimiva yritys toi maahan nikotiinipusseja toisista EU-maista, vaikka sitä ei ollut rekisteröity tupakkaverovelvolliseksi.
Kansainvälisen yhteistyön avulla selvisi, että joulukuussa 2023 Suomeen tuotiin nikotiinipusseja 4,5 miljoonan euron edestä. Yritys ei kuitenkaan tehnyt vaadittuja ilmoituksia hankinnoista tai veroista Verohallinnon suuntaan.
Nikotiinipussit tulivat tupakkaverollisiksi tuotteiksi vuoden 2024 alusta. Ennen tätä maahantuodut pussit sai myydä verotta kesäkuun 2024 loppuun mennessä.
Heinäkuusta 2024 alkaen vero on pitänyt maksaa myös aiemmin maahantuoduista tuotteista, jos ne on luovutettu kulutukseen lokakuun 2023 jälkeen.
– Esitutkintamme ja Verohallinnon tekemän verotarkastuksen perusteella yhtiöllä on ollut hallussaan 1.7.2024 nikotiinipusseja yli 1,1 miljoonaa pakkausta. Kyseisistä nikotiinipusseista olisi tullut maksaa noin 2,5 miljoonaa euroa tupakkaveroa, kertoo tutkinnanjohtaja Sanna Kuparinen.
Rikoskokonaisuutta tutkitaan törkeänä veropetoksena ja törkeänä kirjanpitorikoksena.
Laiton tuonti kasvanut
Tullin mukaan nikotiinipussien laiton maahantuonti on lisääntynyt merkittävästi.
– Näyttää siltä, että nikotiinipussien laiton maahantuonti on lisääntynyt huomattavasti, ja sen myötä aloitettujen rikostutkintojen lukumäärä on kasvanut. Laiton maahantuonti yleensä kasvaa, jos verokannat nousevat, Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoo.