Laulajalegenda Katri Helena asteli punaista mattoa pitkin itsenäisyyspäivän juhliin ensimmäisenä kättelemään presidentti Alexander Stubbia ja Suzanne Innes-Stubbia.
Kumppaninsa Tommi Liimataisen kanssa juhliin saapunut Katri Helena kuvaili tilannetta hienoksi.
– Hienoltahan se tuntui. Kun ovet aukesivat, ja näin iloiset, valoisat hymyt presidentillä ja rouvalla. Sinne oli helppo mennä heitä kohti, kertoi Katri Helena STT:lle.
Kättelyyn ensimmäisenä pääseminen tuli Katri Helenalle yllätyksenä. Hän kertoo olleensa Linnassa vuosien varrella monesti, mutta tämä kerta saattaa jäädä viimeiseksi.
– Kiva saada muistojen helminauhaan tällainen juttu.
Elokuussa 80 vuotta täyttänyt laulaja päätti uransa syntymäpäivänsä aattona Olympiastadionilla. Konserttia oli kuulemassa 42 000 ihmistä. Linnassa Katri Helenalla oli päällään sama kultainen asu kuin jäähyväiskonsertissa.