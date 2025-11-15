Muusikko Marion Rung saapui TTK-yleisöön yhdessä meikkitaiteilija Aarni Mikkolan kanssa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suoran lähetyksen katsomoon lipui jälleen viime viikonloppuna runsaasti kutsuvieraita. MTV Uutisten haastatteluun saapui muusikko Marion Rung yhdessä meikkitaitelija Aarni Mikkolan kanssa.

Kaksikko on ystävystynyt jo vuosia sitten. Mikkola on toiminut Marionin meikkaajan vuodesta 2015.

– Marion kysyi tuutko kavaljieriksi mukaan ja sanoin, että tottakai tullaan, Mikkola kertoo.

– Meillä alkoi Linnan juhlista 2015 yhteiset kuviot. Ollaan koettu monenlaisia seikkailuita.

Rung on ollut kutsuttuna Linnan juhlissa yhteensä kolme kertaa.