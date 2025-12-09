Ilmatieteen laitoksen mukaan näyttää ensimmäistä kertaa siltä, että kolmen peräkkäisen vuoden keskilämpötila on yli 1,5 astetta korkeampi verrattuna esiteolliseen aikaan.

Marraskuu oli Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian kolmanneksi lämpimin maailmanlaajuisesti, kertoo Ilmatieteen laitos.

Marraskuun maailmanlaajuinen keskilämpötila oli 14,02 astetta. Se on 0,65 astetta enemmän kuin ilmastollisen vertailukauden eli vuosien 1991–2020 keskimääräinen lämpötila marraskuussa.

– Ensimmäistä kertaa näyttää siltä, että kolmen peräkkäisen vuoden, 2023, 2024 ja 2025, keskilämpötila on yli 1,5 astetta korkeampi verrattuna esiteolliseen aikaan. Tämä kertoo lämpenemisen jatkuneen nopeasti, kertoo ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta Ilmatieteen laitokselta tiedotteessa.

Pohjois-Suomessa tavallista viileämpää

Erityisen suuria lämpötilapoikkeamia mitattiin Pohjois-Kanadassa ja Jäämeren alueella. Euroopassa marraskuu oli mittaushistorian viidenneksi lämpimin. Lämpimintä oli Itä-Euroopassa, Venäjällä, Balkanilla ja Turkissa, kun taas Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa oli tavanomaista viileämpää.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan marraskuun keskilämpötila vaihteli Suomessa lounaissaariston noin +6 asteesta Käsivarren Lapin noin ‒11 asteeseen. Lapissa keskilämpötila oli tavanomaista matalampi, pääosin 2–3 astetta vertailukauden 1991–2020 keskiarvon alapuolella. Muualla maassa keskilämpötila oli 1–3 astetta tavanomaista korkeampi.