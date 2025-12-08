Valkea joulu uhkaa jäädä haaveeksi lähes koko Suomen osalta, kertoo tuore kuukausiennuste.
Käynnistynyt viikko tarjoaa hetkellisen kylmenemisen, mutta sitten lauha sää saa jatkoa.
Lumitilanne on tällä hetkellä varsin heikko, mutta alkanut viikko tuo siihen muutoksen. Keski- ja Pohjois-Suomeen tulee kunnon lumisateita jo tiistaista eteenpäin.
– Etelään virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja Lappiin kylmää ilmaa. Välissä kulkee sadealueita, toteaa MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.
Sään osalta viikon jännittävin aika on kuitenkin edessä perjantaina ja lauantaina. Silloin pohjoisen kylmä ilma on mahdollisesti liikkumassa aina Etelä-Suomeen asti. Samalla Lappiin on luvassa kovia pakkasia.
– Lauantaiaamuna Lapissa voi olla 30 asteen pakkasia ja pakkanen voisi hetkellisesti päästä eteläänkin saakka. Se on todennäköisesti kylmin hetki joulukuussa.
Harmaa joulu lähestyy
Joulun alusviikolla lauha sää tekee paluun.
Lämpötila on ajoittain jopa 6 astetta tavanomaista korkeampi ja nollaraja käväisee välillä jopa Lapissa asti. Viikko on myös keskimääräistä sateisempi.
– Alkaa näyttää aika vahvalta se, että koko Etelä-Suomi on lumeton ja pitkälti maan keskiosakin, Pouta toteaa joulun suhteen.