Jari Isometsältä suoraa puhetta Suomen suksiongelmasta 1:05 Iivo Niskanen: "Ei missään nimessä sellainen aloitus, mitä olisin toivonut" Julkaistu 08.02.2026 18:43 Ville-Veikko Valta ville-veikko.valta@mtv.fi Miesten urakan olympialaduilla avannut 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailu herätti vilkasta keskustelua Suomen suksivalinnoista ja voitelun onnistumisesta. Suomalaishiihtäjillä näytti olevan vaikeuksia erityisesti perinteisen osuuden jyrkimmissä nousuissa. Lue myös: Karua puhetta: Iivo Niskanen mietti kovaa ratkaisua Lue myös: Tämä hetki kertoi paljon – suomalaishiihtäjältä tykkinäyte: "Pystyi kymmenen ukkoa ohittamaan" Suomen hiihtäjien urakkaa yhdistelmäkisan perinteisellä hankaloitti suksipuolen epäonnistuminen. Perinteisen osuudella pidon kanssa tuskaillut Iivo Niskanen oli kilpailun jälkeen kuin myrkyn niellyt, mutta ei halunnut panna mitään suksiensa piikkiin. Rivien välistä oli kuitenkin tulkittavissa, ettei olympiavoittaja ollut tyytyväinen perinteisellä käyttämäänsä pariin. Samalla kaavalla suksiaan kommentoi tai ei kommentoinut Arsi Ruuskanen, joka oli parhaana suomalaisena yhdistelmäkisan 11:s.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä ei kuitenkaan lähde yksinkertaistamaan Suomen hiihtäjien heikompaa vetoa voitelumokaksi.

– Pito-ongelmia oli, sen näki silmälläkin. Mutta samaan hengenvetoon on sanottava, että ongelmia oli monella muullakin maalla. Ei tämä mikään yksiselitteinen voitelufarssi ollut, Isometsä toteaa.

"Yksi nousu vääristää helposti kuvan"

Isometsän mukaan suomalaisilla oli vaikeuksia erityisesti yhdessä jyrkässä nousussa, joka sattui olemaan televisiokuvien kannalta näkyvässä paikassa.

– Stadionilta lähdettäessä näytti, että pito toimi ihan hyvin. Sitten yhdessä jyrkässä nousussa suksi ei pitänyt, ja siitä syntyy helposti tunne, että kaikki oli pielessä. Todellisuudessa voitelu on aina kompromissi, hän sanoo.

Rataolosuhteet tekivät tehtävästä poikkeuksellisen hankalan. Auringon lämmittämät osuudet ja varjossa pysyneet kohdat vaativat erilaisia ratkaisuja.

– Tuollaisessa kelissä ei ole olemassa täydellistä ratkaisua. On aurinkopaikkaa, varjopaikkaa, raskasta lunta ja kovempaa pintaa. Silloin haetaan kompromissia, eikä sataprosenttista pitoa joka paikkaan.

Isometsä korostaa, ettei heikompi kulku aina tarkoita voiteluvirhettä.

– Saattaa olla oikea voide ja oikea suksi, mutta hiihtäjä ajaa nousussa ladun sivuun, missä lumi on karkeampaa. Pitovoide voi jäätyä, ja näyttää siltä kuin voitelu olisi epäonnistunut. Tai laskussa aurataan liikaa ja kulutetaan pito pois. Nämä ovat monivaiheisia asioita.

Isometsän mukaan kyse voi olla myös suksiprofiilin sopivuudesta. Vaikka huippuhiihtäjillä on kymmeniä tai jopa sata suksiparia, täydellistä vaihtoehtoa ei aina löydy.

– Se kuulostaa hurjalta, mutta joskus pakassa ei vain ole juuri siihen keliin täydellistä paria.

Isometsä korostaa, ettei suomalaishiihtäjillä olisi ollut menestysmahdollisuuksia edes huippusuksilla.

– Rehellisesti sanottuna en usko, että minkäänlaisella suksella Suomelle olisi tänään tullut mitalia. Parempiin sijoituksiin kyllä olisi voinut olla mahdollisuus, mutta ei tämä mikään varma mitalikisa ollut.

Suomen suksihuollon osaamisen suhteen Isometsä ei näe syytä huoleen.

– En ole lainkaan huolissani siitä, etteivätkö suomalaiset hallitsisi voitelua. Nyt kelit ovat olleet raskaat ja vaikeat. Jos sääennuste pitää paikkansa ja keli kylmenee, se voi muuttaa asetelmaa vielä paljon.

Val di Fiemmessä on vielä useita kilpailuja edessä, ja olosuhteet voivat kääntää tarinan suuntaa.

– Tämä ei ollut katastrofi. Mutta ei myöskään se päivä, jona kaikki loksahti täydellisesti kohdalleen, Isometsä tiivistää.

Ruuskaselta vahva viesti

Suomalaisista positiivisimman vaikutelman jätti Isometsän mukaan 11:nneksi hiihtänyt Arsi Ruuskanen, jonka meno vapaalla miellytti silmää.

– Arsi oli pirteä ja hänelle sopivat raskaat maastot ja hitaat kelit. Hänen kunnostaan saatiin selkeä positiivinen viesti.

Sen sijaan Iivo Niskanen jäi arvoitukseksi.

– Emme saaneet vastausta siihen, mikä Iivon kuntotilanne on. Kun irtiotto ei onnistunut perinteisellä, hän ei enää lopussa revitellyt täysillä, Isometsä summaa.

Myös Niko Anttola antoi Isometsän mukaan tärkeän signaalin.

– Koronan jälkeen oli isoja kysymysmerkkejä, mutta nyt nähtiin, että hän on ainakin kohtuullisessa kunnossa. Se on tärkeä viesti erityisesti viestijoukkuetta ajatellen.

Kisansa alun kaatumiseen Ruotsin Edvin Angerin kanssa pilannut Ristomatti Hakolaa viestijoukkueessa tuskin nähdään. Isometsä arvelee sen sijaan epäonnisen Jämin Jänteen miehen saavan halutessaan mahdollisesti paikan perinteisellä hiihdettävään 50 kilometrin yhteislähtökisaan, johon ei muuten ole liiemmin tunkua Niskasen takana.

