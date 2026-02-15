MTV Urheilun asiantuntijan Jari Isometsän mukaan Suomi joutui tekemään tänään käytävään maastohiihdon miesten olympiaviestiin kompromisseja kisavalintojen vuoksi.

Suomen joukkue tämän päivän viestissä on nimilistaltaan varsin odotettu, mutta hiihtojärjestys on toinen kuin Isometsä ennakkoon uumoili.

Lauri Vuorinen hiihtää avausosuuden, ja Niko Anttola on ankkuri. Isometsä oli sijoittanut omissa kaavailuisseen tämän kaksikon juuri päinvastaisille osuuksille.

Kun miehetkin hiihtävät viestissä nykyään vain 7,5 kilometrin osuuksia, loppuratkaisussa on todennäköisesti mukana useita joukkueita.

– Sillä haluan kirimiehen loppuun.

Alun perin Isometsä oli sijoittanut ankkuriosuudelle Joni Mäen, mutta tämä oli pakko pudottaa perjantain kympin romahduksen vuoksi. Mäen aika oli jopa huonompi kuin naisten kisan samalla ladulla, tosin hyvin eri olosuhteissa, voittaneen Frida Karlssonin.

Iivo Niskasen paikka toisella ja Arsi Ruuskasen kolmannella osuudella olivat selviöitä.

– Keskusta kyllä pitää, Isometsä uskoo.

– Norjalle emme voi mitään, ja hyvin todennäköistä on, että Ranskalle ei voida mitään. Kaikessa on kyse siitä, minkälaiseksi viesti muodostuu; pääseekö Iivo irti ja näin edespäin. Seitinohut mitalisauma, mutta vain seitinohut. Seitsemäs tai kahdeksaskin sija voi tarttua käteen. Yhtään ei kestä epäonnistua.

Se on Isometsän mukaan selvää, että nyt valittu nelikko oli käytännössä ainoa mahdollinen viestimiehitys.

– Ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa.

Suuri syy tähän on se, että Suomi valitsi kisoihin neljä distanssimatkojen hiihtäjää ja neljä sprinttihiihtäjää. Isometsä hämmästeli tätä jo ennen kisoja, ja ensimmäisen kisaviikon aikana kävi ilmi, ettei ratkaisu ole ainakaan onnistunut.

Kun viesti oli miehissä suurin yksittäinen mitalimahdollisuus, valinnat olisi pitänyt tehdä sen ehdoilla.

– Liikaa valittiin sprinttimiehiä. Kyllä siinä vaiheessa olisi pitänyt ajatella koko joukkuetta, jättää yksi tai kaksi sprinttihiihtäjää pois ja ottaa distanssimatkojen hiihtäjiä mukaan.

– Nyt me olemme vähän kusessa. Meillä on viesti edessä, ja meillä ei ole neljää distanssihiihtäjää, vaan otamme sinne sprinttimiehen.

Kisoista rannalle jäänyt Perttu Hyvärinen on vihjannut valintojen olleen osittain poliittisia. Joukkueeseen valittiin esimerkiksi päävalmentaja Teemu Pasasen suojatti Ristomatti Hakola ja sprinttivalmentaja Ville Oksasen suojatti Niilo Moilanen.

Hakola romahti kisat avanneessa yhdistelmäkisassa sijalle 52, alkuvuoden aikana erinäisistä terveysmurheista kärsinyt Moilanen puolestaan jäi sprintissä karsintaan.

– Ensiksi tietysti Pertulle sellaisia terveisiä, että olisi pitänyt hiihtää vähän kovempaa, niin ei tarvitsisi spekuloida valinnoilla. Eihän se alkukausi nyt niin hyvin mennyt, mutta hän hiihti riittävän hyvin ja olisin valinnut Pertun joukkueeseen. Olisin valinnut myös Hakolan sen hetken tiedolla, vaikka nyt kun on nähty, missä kunnossa Ristomatti on, niin se ei olisi ollut kovin järkevä valinta. Ja olisin valinnut Markus Vuorelankin, Isometsä sanoo.

– Kyllähän tässä vähän sellaista mafiaa kieltämättä on. Emil Liekari on Vuokatin miehiä, ja siellä on Vuokatissa hänen valmentajansa. Moilanen samaten, ja Oksanen on valmentaja. En voi sanoa, että nämä asiat olisivat jollain tavalla ratkaisseet, mutta mietipä inhimillisesti, että on kaksi tasavertaista hiihtäjää. Kääntyykö siinä oman valmennettavan puoleen vai jonkun toisen valmennettavan puoleen? Jokainen voi miettiä sitä tykönään.

Miesten viesti alkaa Suomen aikaa kello 13.