Näin Perttu Hyvärinen voisi kammeta vielä olympialaisiin – "Eilen viimeksi soiteltiin" Perttu Hyvärinen on Suomen ensimmäisenä varamiehenä. Lehtikuva Julkaistu 06.02.2026 20:33 Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Perttu Hyvärinen odottaa koti-Suomessa vielä mahdollista olympiakutsua. Perttu Hyvärinen on avautunut, ettei hän ymmärrä Suomen maastohiihdon olympiavalintoja urheilullisesta näkökulmasta. Hän vihjaili Ylelle, että taustalla olisi politikointia. Hyvärisen edelle meni Hiihtoliiton valmentajien omia urheilijoita. Arvostelu on osunut Ristomatti Hakolaan, jonka näyttöjä moni on pitänyt tältä kaudelta heikompina. Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen luotsaa Hakolaa henkilökohtaisesti. – Se on sillä lailla, että on asetettu valintakriteerit, jotka Olympiakomitealla on, ja niissä on katsottu kahden kauden tuloksia. Sen perusteella pitää tehdä valinnat, Pasanen sanoo. Lue myös: Ristomatti Hakolan koruton tilitys: "Sen verran olen ihminen, että on se vaikuttanut aika raakasti" Päättämiseen osallistui runsas joukko.

– Iso porukka meillä oli, koko valmennusryhmä niitä tekemässä. Itse yritän itseni jäävätä ulos silloin, kun käsitellään omia valmennettavia. Olympiakomitea oli myös katsomassa meidän esitystämme. Heidän kanssaan yhdessä se vielä katsottiin ennen kuin Olympiakomitean halitus sen käsitteli.

Pasanen myöntää olleensa vaikeassa välikädessä, "kun on itse maajoukkueen päävalmentajana ja pitäisi myös ottaa vähän kantaa".

"Todella hankala tilanne"

Teemu Pasanen kommentoi valintakohua.Lehtikuva

Pasanen lisäksi toppuuttelee, ettei kyse ole vain Hakolan ja Hyvärisen vastakkainasettelusta. Hän sanoo useampien hiihtäjien olleen tiukassa kilpailuasetelmassa keskenään.

– Aina joku on sisässä ja joku ulkona. Se on todella hankala tilanne.

– Nyt kisat alkavat ja valinnat on tehty. Sitten näillä mennään.

Varamies

Hyvärinen on Suomen ensimmäinen varamies.

– Perttu odottaa kotona ja on mahdollinen hyppäämään kehiin, jos nyt jotain käy. Hän on valmistautunut siellä ihan normaalisti. Eilen viimeksi soiteltiin.

Hyvärinen pystyisi tulemaan Pasasen mukaan Val di Fiemmeen "suurin piirtein päivässä".

– Sääntöhän menee niin, että kun on ensimmäisen kerran startannut kisaan, sen jälkeen ei voi enää vaihtaa. Käytännössä nyt kun neljä starttaa sunnuntaina, heidän tilalleen ei voi enää vaihtaa.

Sunnuntaiseen miesten 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailuun nimettiin Suomelta Hakolan kanssa Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen ja Niko Anttola. Sikäli kuin he saavat kisan sivakoitua, Hyvärinen ei voisi heitä enää korvata.

Suomen neljä muuta mieshiihtäjää ovat Emil Liekari, Niilo Moilanen, Joni Mäki ja Lauri Vuorinen. Yhdistelmähiihtojen jälkeen seuraavaksi sivakoidaan tiistaina sprintissä, johon tämä nelikko olisi ampaisemassa.

– Seuraava kisa kun on, käytännössä kaikki ovat startanneet. Sen jälkeen ei voi enää vaihtaa.

Jotta Hyvärinen pääsisi Milano-Cortinan kisoihin, jollekin Suomen mieshiihtäjistä pitäisi siis käytännössä tapahtua lähipäivinä jotakin ei-toivottua. Mikäli näin ei tapahdu, tiistain jälkeen oljenkorsi on jo mennyttä.

Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme MTV Uutiset