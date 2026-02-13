Suomen naisten maajoukkueen vastuuvalmentaja Reijo Jylhä avasi, ketkä hiihtäjät ovat Krista Pärmäkosken jälkeen lähdössä seuraavaksi kotiin Milano-Cortinan olympialaisista.

Suomen hiihtäjänaisista Milano-Cortinan olympialaisista poistui jo aiemmin sprinttitaitaja Amanda Saari, ja nyt lisäksi viimeistä kauttaan sivakoiva Krista Pärmäkoski on lähtenyt kotiin.

Naisilla on maastohiihtomatkoina olympialaisissa vielä huomenna lauantaina pisteltävä viesti, ensi keskiviikon pariviesti vapaalla ja ensi viikon sunnuntaina päätösmatkana 50 kilometriä perinteisellä.

Suomen naisia valmentava Reijo Jylhä avasi, että Jasmi Joensuu ja Jasmin Kähärä ovat lähdössä kotimatkalle pariviestin jälkeen. Vilmat Ryytty ja Nissinen ovat sivakoimassa 50 kilometriä Kerttu Niskasen ja Johanna Matintalon tavoin.

– Kyllä se näin on tällä hetkellä. Ei sitä tarvitse salailla, Jylhä sanoi.

– Se on tietenkin Kertun ja Johannan päämatka. Sitten siinä on Vilma ja Vilma, jotka haluavat hiihtää myös pitkiä matkoja.

"Jos emme huomenna saa mitalia"

Jylhä vahvisti viestimitalin olevan yhä tavoitteena. Suomi lähtee 4 x 7,5 kilometrin rupeamaan järjestyksessä Matintalo, Niskanen, Ryytty ja Joensuu.

– Se on sillä tavalla, että jos me emme huomenna saa mitalia, sen saaminen kyllä vaikeutuu tosi paljon. Viidelläkympillä se on teoreettisesti aina mahdollista, koska meillä on kaksi hyvää hiihtäjää siihen.

– Pariviestissä on varmastikin niin, että pitää onnistua todella hyvin tai muiden pitää tehdä jotain sellaista, että he eivät ole niin hyvässä iskussa.

"Olisi miestenkin sarjassa kohtalaisesti pärjännyt"

Huomiseen viestiin Suomi pallotteli Jylhän mukaan järjestystä lähinnä sen perusteella, miten torstain 10 kilometrin vapaan väliaikalähtökilpailu menisi.

– Se myös muovasi lähinnä sitä järjestystä, mitä Kerttu hiihtää.

Suomen ajatuksena viestiin on, että Matintalo ja Niskanen pystyisivät hiihtämään perinteisen osuuksilla sellaista vauhtia, jolla pystyttäisiin pudottamaan suurimpia vastuksia.

– Puhutaan silloin Saksasta, Sveitsistä, ehkä USA:stakin, mutta USA:lla on aika paljon heikompi joukkue kuin on monta kertaa ollut, Jylhä ruoti.

Suomi on lähtökohtaisesti pronssitaistelussa. Ruotsi ja Norja pokannevat kirkkaimmat mitalit.

Jylhä uskoo, että kolmannella osuudella Ruotsi pääsee karkaamaan Frida Karlssonin myötä. Ruotsalainen on korjannut näistä kisoista ylivoimaisilla näytöksillä kotiinsa jo 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailun ja vapaan 10 kilometrin kullat.

– Kyllähän ennuste on se, että kolmannen osuuden jälkeen ei ole kuin yksi joukkue, joka menee yksin edellä. Jos katsoo Fridan hiihtämistä, kai hän olisi miestenkin sarjassa kohtalaisesti pärjännyt. Hän on ihan omalla planeetallaan tällä hetkellä varsinkin vapaan hiihtämisessä.

Arvokisojen viestidebyytti Ryytylle

Vilma Ryytty debytoi aikuisten arvokisaviestissä ollen kovassa paikassa "ajo-osuudella". Jylhän ohjeena on, että Ryytty ei vetäisi metriäkään.

– Pitää kuitenkin olla järki päässä, kun siinä on Frida samalla osuudella. Pitää tunnistaa omat rajat.

– Olen monta kertaa harjoituskauden aikana kysynyt Vilmalta, miten harjoitus meni, mihin hän on sanonut, että tuntuu kuin Frida Karlsson olisi hiihtänyt. Vilmalla on sitten paikka hiihtää kuin Frida Karlsson.

Jylhä sanoi Ryytyn näyttöjen vapaalla, "ehkä Kerttua lukuun ottamatta", olleen Suomen naisista parhaat. Ryytyn erityisominaisuuna hän pitää kykyä roikkua hyvin mukana.

– Kun hän saa peesiavun, hän on siinä hyvä.

Joensuulla on puolestaan ankkurina sprintterin kirikykyä.

Sade-ennuste

Huomiselle on ennustettu vesisadetta, mitä Jylhä pitää tasoittavana olosuhteena.

– Silloin ei tule normaaleja lämpötilan muutoksia, vaan ollaan koko ajan aika samanlaisessa säässä. Se ei varmasti silloin aiheuta mitään erityistä.

– Voisin kuvitella, että ainakaan perinteisen osuuksille ei ole huonompi asia, jos on selkeä vesikeli.