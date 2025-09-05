Epäonni deittirintamalla sai Antin hakemaan Maajussille morsian -ohjelmaan: "En ole koskaan seurustellut täysin tasapainoisesti"

23-vuotias Antti etsii rakkautta uudella Maajussille morsian -kaudella. Mies kertoo MTV Uutisille, että päätti hakea ohjelmaan "ryvettyään deittailumaastossa" koko aikuisikänsä.

Maajussille morsian -ohjelmasta pyörähti hiljattain käyntiin jo 18. tuotantokausi. Uudella kaudella rakkautta etsii tuttuun tapaan neljä maajussia, joista yksi on Pohjois-Pohjanmaan Kestilässä asustava Antti.

23-vuotias Antti aloitti vuodenvaihteessa maitotilallisena isänsä rinnalla. Perheen kotitilalla on 40–50 lypsävää lehmää sekä nuorkarjaa.

Antti kertoo MTV Uutisille, että hänen unelmakumppaninsa olisi räväkkä, rempseä ja huumorintajuinen sekä elämänmyönteinen ihminen. Itseään mies kuvailee ulospäinsuuntautuneeksi, vilkasluonteiseksi ja positiiviseksi tyypiksi.

Näiden piirteiden lisäksi Antti kertoo erityisherkkyyden olevan tärkeä osa häntä.

– Olen tässä puolenkymmenen vuoden aikana kokenut ja havainnut sen, että olen tosi erityisherkkä. Se ei ole vika tai diagnoosi, vaan ominaisuus. Joillekin, jopa naisillekin on ollut outoa, jos minä vaikkapa satun itkemään, hän sanoo.

– Kyllähän tässä on tämän erityisherkkyyden kautta vähän tällainen miinanpolkija. Miehet ovat sinänsä jurompia. Vaikka sattuisi olemaan herkkä ihminen, niin (miehillä) ei ihan lähde se, että pääsisi näyttämään tunteitaan. Olen eräässä erityisherkille suunnatussa WhatsApp-ryhmässä, ja siellä on miehiä, jotka ovat joutuneet pitämään yllä roolia, että "Kyllä minä pärjään ja jaksan", ja sitten he ovat ihan täydessä burnoutissa, hän jatkaa.

Erityisherkkyys on tärkeä piirre Antissa.

Antti päätti hakea mukaan Maajussille morsian -ohjelmaan aiempien, epäonnisten deittailukokemusten siivittämänä.

– Olen koko aikuisikäni rypönyt tässä deittailumaastossa. On ollut tosi lämpimiäkin hetkiä naisihmisten kanssa, mutta kaikki suhteet ovat sitten kuukauden tai kahden päästä lopahtaneet, usein toisen aloitteesta. Itsekin olen joutunut vielä lyhyempiä tapailusuhteita katkomaan. En ole koskaan seurustellut täysin tasapainoisesti, hän valottaa.

Kameran edessä oleminen ja televisio-ohjelman tekeminen ovat tuntuneet Antista helpoilta ja luontevilta asioilta. Ohjelman mukanaan tuoma näkyvyys ei liiemmin häntä stressaa.

– Täysin vieraasta käsitteestä ei ole kyse, jos julkisuudesta puhutaan. Nyt sitten vähän piirit laajenee. Hangosta Utsjoelle on mahdollista nähdä poika telkkarissa, hän tuumaa.

