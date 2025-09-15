Maajussi-Matti kertoo MTV Uutisille, ettei oikeastaan koskaan tykkää paistatella kameran edessä. Maajussille morsian -kuvauksissa tapahtui kuitenkin täyskäännös.

Maajussille morsian -ohjelman 18. tuotantokausi alkoi hiljattain MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa. Uudella kaudella rakkautta etsii jälleen neljä maajussia, joista yksi on Oulun kupeessa Muhoksella asuva Matti, 43.

Maatilan isäntänä jo kolmannessa polvessa toimiva kolmen lapsen isä Matti kuvailee olevansa luonteeltaan puhelias, tekeväinen, reipas ja sosiaalinen ihminen.

– Ihan tämmöinen hyvä tyyppi kaikin puolin, luulisin ainakin, hän sanoo.

Matti kertoo MTV Uutisille, ettei itse hakenut Maajussille morsian -ohjelmaan, vaan hänen hyvä ystävänsä ilmoitti hänet mukaan.

– Sitten tuotannosta soitettiin, että "Vieläkö olet valmis lähtemään mukaan?". Sanoin, että no, kerranhan tässä eletään, antaa mennä vaan.

Samainen ystävä yritti ilmoittaa Matin jo ohjelman edelliselle tuotantokaudelle, mutta tuolloin hakuaika oli ennättänyt umpeutua. Nyt Matilla oli epäilys, että ystävä oli koettanut samaa temppua uudelleen. Toisaalta hän arveli, että tämä oli saattanut jo unohtaa koko asian.

– Mutta niin hän vain muisti, ja tässä sitä ollaan.

Matille täydellinen kumppani olisi sellainen ihminen, jonka kanssa on helppo jatkaa elämää ja yhteistä taivalta.

– Mikään ylimääräinen ei häiritsisi tulevaisuutta. Menneisyys olisi käsitelty ja pääsisi jatkamaan puhtaalta pöydältä. Arki rullaisi. Olisi omia harrastuksia, mutta myös yhteistä tekemistä. Siitäpä se hyvä tulevaisuus lähtisi koostumaan.

Matti kuvailee olevansa ihminen, joka ei liiemmin tuo itseään esille. Hän kertoo, ettei oikeastaan koskaan tykkää paistatella kameran edessä. Näin ollen Maajussille morsian -kuvaukset olivat hänelle todellinen hyppy epämukavuusalueelle.

Ohjelman kuvaukset onnistuivat kuitenkin muuttamaan hänen katsantokantansa täysin.

– Tämä on avannut tätä maailmaa ihan eri näkökulmasta. Melkein voisi sanoa, että tätähän voisi tehdä oikeastaan työkseenkin. Täällä pidetään niin hyvää huolta ja kuvausryhmä on aivan mahtava. Huippujen ihmisten kanssa pääsee tekemään töitä. Kyllä minulle kelpaisi tämmöinenkin, hän kertoo.

– Kaikki ennakkoluuloni ovat karisseet. Jännitys, ehkä jopa pieni esiintymispelko... Ei niistä ole tietoakaan enää tässä vaiheessa, hän jatkaa.

Matti on kokenut Maajussille morsian -kuvaukset ikään kuin irtiottona tavallisesta arjesta.

– Sitä saa ihan tarpeeksi pyöriä noissa omissa maatilaympyröissä. Voisin melkein jopa suositella kaikille maajusseille, jotka tuolla ympäri Suomea pitävät tiloja, että lähtekäähän katsomaan mitä sieltä maatilan ulkopuolelta löytyy. Hyvää on tiedossa, hän naurahtaa.

Maajussille morsian MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla maanantaisin klo 20.00