Perttu etsii rakkautta Maajussille morsian -ohjelman 18. tuotantokaudella.

Neljä maajussia etsii jälleen rakkautta Maajussille morsian -ohjelmassa, jonka 18. tuotantokausi käynnistyi hiljattain MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa. Yksi kaudella nähtävistä maajusseista on Perttu, 26.

Pohjois-Karjalan Polvijärvellä asuva Perttu työskentelee sukunsa maitotilalla, jonka lisäksi hän tekee konsultintöitä vakuutusalalla. Hän kuvailee olevansa luonteeltaan rempseä, huumorintajuinen ja välittävä ihminen.

Perttu kertoo, että hän ja hänen kaverinsa saivat viime syksynä ajatuksen Maajussille morsian -ohjelmaan hakemisesta.

– Mietin muutaman yön yli, ja kyllä se varmistui aika helposti, että eihän tässä mitään menetettävää ole, hän kertoo MTV Uutisille.

Pertun unelmakumppani olisi luotettava ja hauska tyyppi, jonka kanssa on helppo ja hyvä olla ja jonka kanssa perusarki pyörisi mukavasti.

All Over Press

Maajussille morsian -kuvaukset ovat olleet Pertulle täysin uudenlainen, joskin positiivinen kokemus.

– Onhan tämä tosi outoa, kun en ole aiemmin ollut tällaisessa. Ihan uusi hetki ja elämänvaihe on ollut, mutta tosi hauskaa ja mukavaa on ollut tehdä tätä ohjelmaa. Nyt jos miettii jälkeenpäin, niin en vaihtaisi päivääkään pois, hän sanoo.

Ohjelman mukanaan tuoma näkyvyys ei herätä miehessä negatiivisia tuntemuksia. Hän kertoo, että on pohtinut asiaa paljon ja todennut, että kunhan hän vain on oma itsensä, ei näkyvyys ole paha juttu tai hänelle haitaksi.

Perttu paljastaa, että ihmiset ovat jo ennättäneet tunnistaa hänet ohjelman tiimoilta.

– Lähikaupungissa on ollut ihan hauskakin, että on tultu nykäisemään hihasta ja sanomaan, että "Hyvä äijä, hyvin meni". Lähiseutu on ainakin ollut tosi positiivisella mielellä, hän hymyilee.