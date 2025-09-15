Maanantain 15. syyskuuta nähdään jakso neljä, jossa pikatreffit jatkuvat kartanolla ja ehdokkaat tekevät kaikkensa hurmatakseen maajussinsa.

Maajussille morsian -ohjelman neljännessä jaksossa maajussit valitsevat pikatreffeillä neljä kumppaniehdokasta myöhemmin järjestettäville ryhmätreffeille. Jakson lopussa osa puolisoehdokkaista putoaa pois ohjelmasta.

Maajussi-Antti tapaa treffeillä Ennin, joka kertoo ennen treffejä, että hän oli saanut vahvan tunteen Antista.

– Minulle tuli sellainen vahva intuitio siitä, että tämä voisi olla se oikea. Tottakai toivon koko sydämestäni, että hän olisi se oikea, Enni sanoo.

Myös Antti paljastaa, että hän oli saanut Ennistä etiäisen jonkin aikaa sitten.

– Olen siinä teidän naapuripitäjässä Kiuruvedellä välillä käynyt livekeikoilla. Yhden kerran tunsin itseni yksinäiseksi. Näin Pielaveden kyltin ja pohdin, että olisikohan tuolla ketään, Antti kertoo ja saa Ennin innostumaan.

– Oho, no jos se onkin joku etiäinen sitten ollut, Enni pohtii.

Treffien päätteeks Antti kertoo, että hänen tunteensa Enniä kohtaan heräsivät toden teolla.

– Kyllähän tässä pieni puna alkaa jo poskille nousemaan, Antti sanoo treffien päätteeksi.

MTV Katsomo+ -tilauksella ollaan jo jaksossa kuusi, jossa ryhmätreffipäivä jatkuu. Sen jälkeen maajusseilla on iso päätös edessään ja ehdokkaat jäävät toivomaan parasta.

Farmiviikolle voi valita vain kolme ja vaikka valinta olisi varma, voi valinnan paljastaminen olla rankkaa.

– Jos oma nimi ei kuulu, sanon sen itse, Matin kanssa hyvän yhteyden löytänyt Suvi naurahtaa jännittävää valintahetkeä ennen.

Pertun morsianehdokkaista on tullut tiivis kaveriporukka muutaman päivän sisällä. Kun yksi heistä lähtee kotimatkalle ilman farmikutsua, herkistyy yksi jos toinenkin.

– Nyt te saatte minutkin itkemään täällä, Vappu Pimiä herkistyy.

– Tule mukaan itkurinkiin, Vappu kehottaa myös Perttua.

