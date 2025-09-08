Villeä jännitti kertoa tyttärelleen, että on mukana Maajussille morsian -ohjelmassa – reaktio tuli täysin puskista

Espanjan ja Suomen välillä arkensa jakava Ville on yksi uuden Maajussille morsian -kauden maajusseista. Miestä jännitti aluksi kertoa tyttärelleen osallistumisestaan ohjelmaan.

Maajussille morsian -ohjelma on jälleen palannut suomalaisten tv-ruutuihin, tällä kertaa jo 18. tuotantokauden merkeissä. Uudella kaudella rakkautta etsii tuttuun tapaan neljä maajussia, joista yksi on Espanjan ja Suomen välillä arkensa jakava Ville, 58.

Ville viettää talvet Espanjassa oliiviöljyä paikallisen osuuskunnan kanssa tuottaen. Keväisin hän palaa Suomeen nauttimaan Salon torikahvilan tunnelmasta.

Ville taustoittaa MTV Uutisille, miten päätyi mukaan Maajussille morsian -ohjelmaan. Hän kertoo ohjelmaa juontavan Vappu Pimiän todenneen hänelle aikaisemmin, että hän sopisi hyvin Maajussille morsian -ohjelman spin off -sarjaan Maajussille morsian maailmalla.

– Sitten yksi kaksi sain viime vuoden syksyllä puhelun Espanjaan, että mitäs jos lähtisin kuitenkin tähän Suomi-sarjaan mukaan. Minähän olen vuodesta aina yli puoli vuotta Suomessa. Ihan hyvin olen mielestäni sopinut tähän sarjaan, ja nyt on minun kautta vähän erilainen maajussi tässä mukana, hän kertoo.

Ville paljastaa, että häntä jännitti aluksi kertoa tyttärelleen osallistumisestaan Maajussille morsian -ohjelmaan. Jännitys osoittautui kuitenkin lopulta turhaksi, sillä tytär oli asiasta riemuissaan.

– Hän sanoi, että "Oletko Maajussille morsian -ohjelmassa? Jee!". Se on hänen lempisarjansa! En tiennyt ollenkaan, että hän on ollut monta vuotta Maajussille morsian -sarjan katsoja ja fani. Hän oli ihan innoissaan, että faija on mukana tässä. Nyt uskoisin, että hän ihan varmasti katsoo jokaisen jakson, Ville nauraa.

Maajussi-Ville jakaa arkensa Espanjan ja Suomen välillä.

Ville toivoisi löytävänsä rinnalleen kumppanin, joka jakaisi hänen kanssaan samanlaiset elämänarvot. Unelmakumppani pystyisi myös yhdistämään elämänsä hänen kanssaan.

– Mutta en tarkoita sitä, että vaikka olisi kuinka rakkausliitto, niin 24/7 pitäisi olla yhdessä. Olen aina sanonut, että se riippuu kumppanista, minkälainen suhde häneen alkaa rakentumaan. Ja tämä ei ole kiinni siitä, mitä minä haluan, vaan myös siitä, mitä kumppani minulta haluaa. Siitä lähtee rakentumaan hyvä parisuhde, hän sanoo.

Kirjekunkku

Villeä voi ansaitusti nimittää tämän vuoden kirjekuninkaaksi, sillä miehelle lähetettiin noin 130 kirjettä. Vaikka kirjeitä on ollut läpikäytävänä runsain määrin, ei hän kiellä, etteikö tilanne olisi tuntunut mukavalta.

Ville jaotteli kirjeitä muun muassa sen perusteella, tuntuisiko kirjoittaja soveltuvan hänen elämäänsä ja löytyikö kirjeestä jotain sellaista, joka "nappasi". Kirjeiden läpikäymisessä Villeä auttoi hänen tyttärensä.

– Täytyy sanoa nyt vielä kiitos kaikille, jotka kirjeen lähettivät. Minä kyllä joka ikisen luin läpi tarkkaan. Se on minun velvollisuuteni, kun ihmiset näkivät suuren vaivan ja kirjoittivat minulle.

– Nämä yhdeksän (puolisoehdokasta), jotka ovat olleet mukana, ovat valikoituneet niin suuresta määrästä, että he ovat kaikki kumppaneita, joiden kanssa voisin varmaan jatkaa. Yhtäläisyyksiä on ollut niin paljon.

Maajussille morsian MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla maanantaisin klo 20.00