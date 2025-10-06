Maajussi-Matin puolisoehdokas Jenna kertoo MTV Uutisille, että idea Matille kirjoittamisesta tuli alun perin hänen äidiltään ja mummoltaan.

Maajussille morsian -kauden kuudennessa jaksossa nähtiin monenlaisten tunteiden kirjoa, kun maajussit kertoivat, keiden puolisoehdokkaidensa kanssa he haluavat jatkaa tutustumista farmiviikkojen merkeissä. Yksi maajussi-Matin farmiviikoille valitsemista puolisoehdokkaista on oululainen Jenna, 36.

Jenna kertoo MTV Uutisille, ettei maatilan elämä töineen päivineen ole hänelle entuudestaan tuttua.

– Olen toki lapsuudessani viettänyt kesät maalla, mutta en ole maatilalla ollut. Tiedän vain, mitä olen koulussa oppinut, hän kertoo.

Maalle muuttaminen ei kuitenkaan olisi Jennalle ongelma.

– En minä olisi tähän muuten lähtenyt. Se on ihan itsestään selvää, eli olisin valmis muuttamaan maalle, hän sanoo.

Maajussille morsian -ohjelmassa nähtiin valintojen jälkeen helpottuneita reaktioita.

Jenna paljastaa, että hänen äitinsä ja mummonsa patistivat häntä kirjoittamaan Matille kirjeen.

– He sanoivat, että nyt on tullut esittelyjakso ja Muhoksella on sinulle mies, nyt kirjoitat, hän kertaa.

Äidin ja mummon kehotuksen myötä Jenna katsoi Matin esittelyvideon muutamaan otteeseen ja totesi sen jälkeen, ettei hänellä ole muuta vaihtoehtoa kuin kirjoittaa tälle.

Matissa Jennan mielenkiinnon herättivät tämän sosiaalisuuden ja huumorintajun lisäksi se, että miehen ajatukset parisuhteesta ja elämästä yleisesti olivat linjassa hänen omiensa kanssa.

Jenna toivoo, että löytäisi Matista itselleen rakkauden ja loppuelämän kumppanin.

– Sitä olen tullut täältä hakemaan, ja tämän perusteella mitä olemme tutustuneet, niin vaikuttaa hyvältä, ainakin minun mielestäni.

