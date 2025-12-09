Poliisi joutui jahtaamaan tosissaan kaaharia sunnuntaina Kehä III:lla ja Porvoonväylällä.
Itä-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessaan takaa-ajosta, jossa kaahari pakeni virka-valtaa jopa 200 kilometrin tuntivauhdilla. Poliisi pysäytti auton Vantaalla rutiinitarkastusta varten, mutta kuljettaja puikahtikin partiolta karkuun, kun poliisit olivat tulossa jututtamaan häntä.
Pako Kehä III:a idän suuntaan jatkui Porvoonväylällä, ja lopuylta auto saatiin pysäytettyä Porvoon Harabackassa.
Kuljettaja otettiin kiinni Vantaan poliisivankilaan, jolloin kävi ilmi, että hän oli ansallisessa maahantulokiellossa.
Takaa-ajosta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat, jonka jutussa voi nähdä videon pakohetkestä.