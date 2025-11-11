Nopeus on kohtalokas tekijä kuolemaan johtavissa onnettomuuksissa, kertoo laaja raportti.

Puolet kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien aiheuttajista ajoi ylinopeutta, selviää liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tiedoista vuosilta 2019–2023 koostetusta raportista.

Toisaalta joka toisessa onnettomuudessa sen aiheuttanut kuljettaja ei kuitenkaan ole ajanut ylinopeutta. Raportista selviääkin, että myös rajoitusten mukainen vauhti on usein ollut liikaa.

– Nopeusrajoituksen noudattaminen ei takaa turvallisuutta. Myös rajoituksen mukainen vauhti voi olla liikaa, jos tilanteeseen liittyy muita riskitekijöitä tai olosuhteet muuttuvat. Rajoitus on enimmäisnopeus, ei tavoite, sanoo OTIn liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty tiedotteessa.

Onnettomuuksien taustalla on myös muita riskitekijöitä, esimerkiksi päihteitä, piittaamattomuutta tai turvavyön käyttämättä jättämistä. Mitä suurempia ylinopeuksia tarkastellaan, sitä todennäköisemmin onnettomuuksiin liittyy raportin mukaan muitakin riskitekijöitä.

Vaikka nopeusrajoitusten mukaan ajettaisiin, esimerkiksi ikääntyneille onnettomuudet ovat usein kohtalokkaita, tiedotteessa kerrotaan.

Rajuissa ylinopeuksissa tietyt asiat korostuvat

Suurilla ylinopeuksilla aiheutetuissa onnettomuuksissa korostuivat päihtymys, aiemmat ylinopeusrikkomukset, turvavyön käyttämättä jättäminen sekä ajoterveyden ongelmat.

Moottorirajoneuvo-onnettomuuksia aiheuttaneista kuljettajista 38 prosenttia oli päihtyneitä. Vähintään 30 km/h ylinopeutta ajaneista kuljettajista päihtyneitä oli kuitenkin jopa 67 prosenttia.