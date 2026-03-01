Epäilty rattijuoppo pakeni poliisia traktorimönkijällä Pöytyällä ja Aurassa.
Poliisi lähti huomattavan epävarmasti ja vaarallisesti traktorimönkijää kuljettaneen henkilön perään sunnuntai-iltapäivällä Pöytyällä.
Poliisi sai ilmoituksen epäillystä rattijuoposta kello 14.18 Kantatiellä 41 Riihikosken kohdalla. Epäilty oli matkalla kohti Auraa, josta poliisi sai hänet pakkopysäyttämällä kiinni valtatie 9:llä Ravikon kohdalla juuri ennen moottoritien alkua.
Tätä ennen kuljettaja ei ollut totellut poliisin antamaa pysäytysmerkkiä ja jatkoi pakoa noin viidenkympin tuntinopeudella.
Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja luvattomasta käytöstä.