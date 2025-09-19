Urheiluautollaan Milanon kaduilla kaahannut mies joutui tekemisiin paikallisen poliisin kanssa. Pysäytykselle oli kuitenkin varsin odottamaton syy.
Räikeää ylinopeutta Ferrarillaan ajanut kuljettaja oli kaiketi varma, että italialaispoliisit muistavat häntä tuntuvalla sakolla.
Tilanne kääntyi kuitenkin nopeasti päälaelleen, kun toinen poliiseista katsoi autoa ihaillen.
– Tämä on yksi maailman parhaista autoista! Ferrarin paras moottori, kuuntele tuota, konstaapeli hehkutti.
Kuljettaja ei voinut muuta kuin nauraa hämmentävälle tilanteelle.
– Haluatko kuulla, miltä se kuulostaa? Rakastan paikallista poliisia, mies totesi huudattaen samalla auton moottoria.
Tiedossa ei ole, saiko mies ylinopeussakkoja.
Katso uskomaton tilanne yllä olevalta videolta.