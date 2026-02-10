Hölmöilyllä liikenteessä voi olla karut seuraukset. Varsinkin, jos lainrikkoja jakaa tekosensa sosiaalisessa mediassa.
TikTokissa jaettu video johti rikostutkintaan, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi.
Poliisin mukaan tapahtumaketju sai alkunsa kesällä 2024, kun 31-vuotias mies latasi TikTokiin videon, jolla hän ajoi henkilöautolla moottoritiellä erittäin rajua ylinopeutta.
– Nopeusmittari näytti korkeimmillaan 275 kilometriä tunnissa, kertoo komisario Katri Lehti Itä-Uudenmaan poliisista.
Poliisi teki asiasta rikosilmoituksen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Käräjäoikeus antoi asiassa tuomion menneenä kesänä. Mies tuomittiin törttöilystään kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
– Ajokiellon määräsi poliisi ja sen pituudeksi tuli yhdeksän kuukautta, Lehti jatkaa.
Tuomiossa syyttäjän rangaistusvaatimuksessa todetaan, että Hämeenlinnanväylällä tapahtunut toiminta on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle.
