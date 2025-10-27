Poliisin mukaan yliajosta epäilty henkilö ajoi huomattavaa ylinopeutta.

Iäkkään naisen yliajosta epäilty autoilija on saatu kiinni, kertoo Itä-Suomen poliisi. Lisäksi kaksi muuta autossa ollutta henkilöä on tavoitettu.

– Autossa olleet henkilöt ovat paikallisia, noin 20–30-vuotiaita miehiä ja naisia, tutkinnanjohtaja Taija Kostamo sanoo MTV Uutisille.

Autoilijan epäillään ajaneen polkupyörää taluttaneen iäkkään naisen päälle Joensuun Kuurnankadulla torstaiaamuna. Nainen kuoli yliajon seurauksena.

Kostamon mukaan autoilijan epäillään ajaneen huomattavaa ylinopeutta sekä punaisia valoja päin. Yksi autossa olleista ilmoittautui itse poliisille, kaksi henkilö tavoitettiin poliisin toimesta.

Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja liikennepakona tieliikenteessä.

Poliisi on edelleen kiinnostunut mustan BMW coupe -henkilöauton liikkeistä ja autossa olleista henkilöistä tapahtumapäivänä ennen onnettomuutta ja sen jälkeen. Autossa on punertavat vanteet.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan poliisille puhelimitse numeroon 0295 415 232 tai sähköpostitse vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.