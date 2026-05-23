Olgan mukaan tämän vuoden kesäkumikappaleen tunnelma syntyi teini-iän "isosti tuntuvasta" maailmasta.

Artisti Olga, eli Olga Heikkala, on tämän vuoden kesäkumiartisti kappaleellaan Teenage Dream, joka julkaistiin perjantaina.

Olga kertoo, ettei mukanaolosta tarvinnut neuvotella pitkään. Huomenta Suomessa vieraillut Olga sanoo, ettei kampanjaan mukaan lähtemistä tarvinnut miettiä.

– Tämä on minun nuoruuteni unelma. Olen nuorena ollut, että tämä on goals, Olga kertoo.

Kappaleen inspiraatio tuli teiniajoista

Kesäkumikappaleen ovat aiemmin tehneet muun muassa Cheek yhdessä Jukka Pojan kanssa vuonna 2013 ja Robin vuonna 2014. 26-vuotias Olga kertookin kampanjan olleen hyvin tunnettu hänen nuoruudessaan.

Vuoden 2025 kappaleen teki Hugo ja vuoden 2024 Tuuli.

– Teini‑Olga fanitti tuota meininkiä, mutta kyllä mulle se sanoma on tosi tärkeä. Ja (tässä) tehdään tärkeän asian eteen töitä, niin olin, että todellakin.

Tämän vuoden kappaleen tunnelma syntyi Olgan mukaan teini-iän "isosti tuntuvasta" maailmasta ja siitä, miten dramaattisilta pienetkin ihastukset voivat nuorena tuntua.