Kiinan Yan Ziyi heitti Xiamenin Timanttiliigassa historian toiseksi pisimmän naisten keihäskaaren.
Eilen 18 vuotta täyttänyt Yan paiskasi keihään ensimmäisellään 71,74 metriin. Kyseessä on paitsi Timanttiliigan ennätys ja alle 20-vuotiaiden maailmanennätys myös kaikkien aikojen toiseksi pisin heitto vuodesta 1999 käytössä olleella nykykeihäällä.
Tätä pidemmälle on heittänyt vain Tšekin Barbora Spotakova, joka nakkasi syyskuussa 2008 Stuttgartissa yhä voimassa olevat ME-lukemat 72,28.
Yan ei ole heittänyt Xiamenin kisassa ensimmäisen kierroksen jälkeen enää heittoakaan.