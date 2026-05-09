Forecan mukaan raja-arvoa lähestytään jo nyt, ja meriveden lämpenemisen arvioidaan jatkuvan kesäkuukausina. Lisäksi merivirtojen suunnan muutosten kerrotaan suosivan lämmön kertymistä pintakerrokseen.

Foreca kertoo, että vielä alkuvuodesta Super-El Niñon todennäköisyys oli noin 20 prosenttia, mutta nopeasti lämmennyt valtameri on muuttanut mallien signaalia voimakkaasti.

Ennusteiden mukaan Keskisen ja itäisen Tyynenmeren valtameren pintaveden keskilämpötilan poikkeama voisi kohota loppuvuonna jopa kolmeen asteeseen, mikä olisi samaa luokkaa tai voimakkaampi kuin huippuvuodet 1997–1998 ja 2015–2016.