Forecan mukaan tuoreissa ennusteissa Super-El Niñon todennäköisyys on korkea. Tyynenmeren lämpeneminen voi kiihdyttää ääri-ilmiöitä.
Erittäin voimakkaan El Niñon eli Super-El Niñon todennäköisyys on noussut korkeaksi Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n tuoreissa pitkän ajan ennusteissa.
Super-El Niñossa Tyynen valtameren pintalämpötila kohoaa niin sanotulla Niño3.4-alueella yli kaksi astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolelle. Forecan mukaan kehitys lisää riskiä siitä, että maailmassa koetaan pian uusia lämpöennätyksiä.
El Niño kuuluu ENSO-ilmiöön, jossa Tyynen valtameren lämpimät (El Niño) ja viileät (La Niña) vaiheet vaihtelevat epäsäännöllisesti. El Niñon katsotaan alkaneen, kun pintavesi lämpenee Niño3.4-alueella vähintään 0,5 astetta keskiarvon yläpuolelle.
Forecan mukaan raja-arvoa lähestytään jo nyt, ja meriveden lämpenemisen arvioidaan jatkuvan kesäkuukausina. Lisäksi merivirtojen suunnan muutosten kerrotaan suosivan lämmön kertymistä pintakerrokseen.
Ennuste: +2 asteen raja ylittyisi syksyyn mennessä
Forecan mukaan ECMWF:n kaikki tietokone-ennusteet ennakoivat kahden asteen raja-arvon ylittyvän viimeistään alkusyksyllä. Tällöin ennustettavuutta pidetään korkeana.