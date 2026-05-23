Esapekka Lappi ajoi ulos Imatran SM-rallin toisella erikoiskokeella ja keskeytti kärkipaikalta.

Lappi johti kauden neljättä SM-rallia ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen 4,3 sekunnin erolla Lauri Joonaan. Matkanteko päättyi kuitenkin toisella erikoiskokeella, kun Lappi tuli nypyn jälkeen odottaneeseen oikealle kääntyvään mutkaan liian leveällä linjalla ja autoi painui pusikkoon.

SM-sarja kertoo Instagram-tilillään julkaisemansa ulosajovideon yhteydessä, että Lappi ja kartturi Enni Mälkönen selvisivät tilanteesta ilman vahinkoja.

Keskeytyksen myötä Lapin ja Mälkösen kahdeksan osakilpailun mittainen voittoputki SM-sarjassa tuli päätökseen. Vuoden 2011 jälkeen Lappi on ajanut SM-sarjassa kaikkiaan 18 osakilpailua ja voittanut niistä 16:ssa joko yleiskilpailun tai oman luokkansa.

Tällä ajanjaksolla ainoa tappio ennen tätä oli tullut viime vuoden Tunturirallissa, jossa Lappi taipui Tuukka Kauppiselle ajettuaan neljänneksi viimeisellä erikoiskokeella lumipenkkaan ja menetettyään yli puoli minuuttia.

Kun kolme erikoiskoetta on ajettu, Imatran SM-rallia johtaa Lapin keskeytyksen seurauksena virolainen Patrick Enok.