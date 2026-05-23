Ruotsalainen entinen huippunyrkkeilijä Klara Svensson, 38, paljasti Expressenin haastattelussa, että hän allekirjoitti uransa aikana niin sanotun kuolinsopimuksen.

Svenssonin ammattilaisura tuli päätökseen seitsemän vuotta sitten. Hän voitti vajaan seitsemän vuoden aikana 18 ottelua ja hävisi vain kaksi. Svensson voitti tuona aikana useita MM-titteleitä. Amatööriuran aikana tuli viisi MM- ja EM-mitalia.

Nyt Svensson paljasti, kuinka hän allekirjoitti ennen suuria otteluitaan sopimuksen siitä, että kuka saisi hänen rahansa, jos hän menettäisi henkensä kehässä.

– Niin se menee mestaruusottelussa. Kyse ei ole vain rahasta ja kunniasta, vaan elämästä ja kuolemasta. Silloin piti miettiä, että kuka saisi omaisuuteeni, Svensson sanoi.

Svensson kertoi valinneensa pikkusiskonsa.

– Pienen suojattini. Hän olisi iloinnut, jos olisin mennyt manan maille. Hän ei valitettavasti ole kuitenkaan saanut isoa pottia, Svensson totesi naureskellen.

Kuolemanpelko ei vaivannut Svenssonia, vaan se olisi ollut hänen mielestään tuhoisaa, jos olisi pelännyt.

– Se ei olisi toiminut. Mutta lajia kohtaan on suuri kunnioitus. Ehkä siksi lopetin ajoissa, koska en halunnut vaarantaa sitä vähää, mitä siellä ylhäällä on jäljellä, Svensson kertoi.