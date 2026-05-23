Eurooppaa kurittaa tukala paahde, jonka vuoksi meteorologi olisi valmis suosittelemaan lomalaisille liikkumisen välttämistä.
Euroopassa on kehittymässä vaarallinen helleaalto, varoittaa MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas.
Erityisesti Länsi- ja Etelä-Euroopassa piinaavat helteet voivat tehdä olosta joillekin jopa sietämätöntä.
Mäntykannas varoittaakin Suomen rajojen ulkopuolille lähteviä lomalaisia huomioimaan vallitsevat sääolot, sillä raskas helle vaikuttaa jämähtäneen mantereen ylle.
– Ihan sama minne Länsi-Eurooppaan tai Välimerelle lähtee, kuuma on. Tukalan kuuma, Mäntykannas kertoo.
– Iltapäivisin välttäisin jopa liikkumista, meteorologi suosittelee.
Suomessa vastaavaa ongelmaa ei ole näköpiirissä. Vaikka viikonloppuna hätyytellään paikoin hellerajoja, alkava viikko on päivä päivältä kylmempi.
2:03Siitepölykausi on viikkoja etuajassa, hyvässä ja pahassa, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas.