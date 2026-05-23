Paikalta on löydetty droonin jäänteiksi epäiltyä romua.

Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dridzisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM.



Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista.



Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä.

5:28 Mitä tehdä, jos löytää droonin?