Leijonien Konsta Heleniuksella on varsin omintakeinen mailateippaus. Buffalo-hyökkääjä kertoo saaneensa persoonallisista erkkareistaan huutia Pohjois-Amerikassa. Myös SM-liigassa tyylistä tuli aikanaan palautetta. Juhamatti Aaltonen muistaa, kuinka tuolloin 16-vuotiaan Heleniuksen tyylivalinta oli kuin eräällä NHL-veteraanilla.
Pari kierrosta valkoista teippiä lavan kärjessä. Siinä on Konsta Heleniuksen, 20, teippaustyyli. Lähempää katsoessa paljastuu, että myös lavan alalaidassa on teippiä, mutta se on mustaa, eikä näy kunnolla.
Tällä tyylillä Konsta Helenius jakaa lättyä.
Esteettisistä syistä häivytetty musta osuus on lisätty ihan hiljattain. Siihen tarvittiin kylläkin huudot.
– Varmaan C2-junnuista vetänyt tällaisilla. Sitten AHL:ssä pari kertaa kiekko pomppi yli lavan, niin koutsi suuttui, että laita nyt erkkaa lapaan. En halunnut ulkonäköä muuttaa, näyttää samalta, mutta siinä on erkkaa, Helenius taustoittaa.