16-vuotias Konsta Helenius asteli pukukoppiin – Juhamatti Aaltonen ei unohda näkemäänsä: "Kamalat"

Juhamatti Aaltonen ja Konsta Helenius kohtasivat Mikkelissä.

Julkaistu 23.05.2026 13:28

Pari kierrosta valkoista teippiä lavan kärjessä. Siinä on Konsta Heleniuksen, 20, teippaustyyli. Lähempää katsoessa paljastuu, että myös lavan alalaidassa on teippiä, mutta se on mustaa, eikä näy kunnolla. Tällä tyylillä Konsta Helenius jakaa lättyä. Esteettisistä syistä häivytetty musta osuus on lisätty ihan hiljattain. Siihen tarvittiin kylläkin huudot. – Varmaan C2-junnuista vetänyt tällaisilla. Sitten AHL:ssä pari kertaa kiekko pomppi yli lavan, niin koutsi suuttui, että laita nyt erkkaa lapaan. En halunnut ulkonäköä muuttaa, näyttää samalta, mutta siinä on erkkaa, Helenius taustoittaa.

Leijoniin tällä viikolla liittynyt ja Britanniaa vastaan kuluvassa MM-turnauksessa debytoinut Helenius kertoo, ettei räävitön erkkari ole koskaan aiheuttanut jääkiekkojoukkueessa herkästi napsahtavia sakkoja, mutta kuittailua on osunut kohdalle.

Helenius oli vasta 16-vuotias, kun hän siirtyi lainalle Jukureihin muutama vuosi sitten. Tuolloin Mikkelissä joukkueen veteraanipäällikkönä toimi Juhamatti Aaltonen.

– Jukureihin kun menin, niin tuli Juhikselta palautetta, Helenius virnistää.

Aaltonen ei muista aivan tarkalleen yksittäistä tilannetta, jossa törkyiset mailateippaukset olisivat joutuneet syyniin, mutta hän ei kiistä, etteikö niistä olisi lentänyt pientä hyvähenkistä puukkoa.

– Muistan kyllä sen ensivaikutelman todella hyvin. 16-vuotiaana tuli Liiga-koppiin ja mailateipit oli yhtä kamalat kuin Jamie Bennillä, Aaltonen nauraa.

Dallas Starsin pitkäaikaisen kapteenin lavassa on tosiaankin jotain samaa:

Jamie Benn on vääntänyt yli 1 200 NHL-ottelua.2025 Sam Hodde

Nykyisin MTV Urheilun asiantuntijana toimiva Aaltonen syttyy Heleniuksen kokonaisvaltaiseen habitukseen ja tyyliin.

– Siinä on ihan loistava persoona. Nyt kun on päässyt NHL:ssä vetämään, niin jotenkin entistä enemmän itseluottamus kasvanut, ja huomaa, miten tietynlainen kujeileva tyyli on vain vahvistunut, Aaltonen sanoo.

Heleniuksen kujeilut jatkuvat sunnuntaina, kun Leijonat kohtaa Itävallan.



Jere Hultin, Zürich MTV Uutiset Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi

